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"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

هل تواجه مشكلة في فتح تطبيق "توكلنا"؟.. هنا الحل

بعد استفسارات من المستخدمين الذين يواجهون بعض المشاكل التقنية

أكد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه يمكن للمستخدمين التغلب على بعض المشاكل التقنية الوارد حدوثها أثناء فتح التطبيق، وذلك بالدخول عبر موقع التطبيق الإلكتروني على الشبكة الإنترنت من خلال المتصفح.


وفي معرض رده على استفسارات المغردين الذين واجهتهم بعض المشاكل التقنية أثناء فتح التطبيق، خاصة مع دخول قرار إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات، في الكثير من مناطق المملكة حيز التنفيذ، أفاد حساب "توكلنا" السائلين بمحاولة الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa/؛ وذلك في حال واجهتهم مشاكل تتعلق بالولوج إلى التطبيق.

ويُعد "توكلنا" أحد الأدوات التي وفرتها المملكة استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ حيث تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تواجه مشكلة في فتح تطبيق "توكلنا"؟.. هنا الحل
سبق

أكد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه يمكن للمستخدمين التغلب على بعض المشاكل التقنية الوارد حدوثها أثناء فتح التطبيق، وذلك بالدخول عبر موقع التطبيق الإلكتروني على الشبكة الإنترنت من خلال المتصفح.


وفي معرض رده على استفسارات المغردين الذين واجهتهم بعض المشاكل التقنية أثناء فتح التطبيق، خاصة مع دخول قرار إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات، في الكثير من مناطق المملكة حيز التنفيذ، أفاد حساب "توكلنا" السائلين بمحاولة الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa/؛ وذلك في حال واجهتهم مشاكل تتعلق بالولوج إلى التطبيق.

ويُعد "توكلنا" أحد الأدوات التي وفرتها المملكة استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ حيث تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.


03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:54 AM

هل تواجه مشكلة في فتح تطبيق "توكلنا"؟.. هنا الحل

بعد استفسارات من المستخدمين الذين يواجهون بعض المشاكل التقنية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,625

أكد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه يمكن للمستخدمين التغلب على بعض المشاكل التقنية الوارد حدوثها أثناء فتح التطبيق، وذلك بالدخول عبر موقع التطبيق الإلكتروني على الشبكة الإنترنت من خلال المتصفح.


وفي معرض رده على استفسارات المغردين الذين واجهتهم بعض المشاكل التقنية أثناء فتح التطبيق، خاصة مع دخول قرار إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية وبعض المؤسسات، في الكثير من مناطق المملكة حيز التنفيذ، أفاد حساب "توكلنا" السائلين بمحاولة الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa/؛ وذلك في حال واجهتهم مشاكل تتعلق بالولوج إلى التطبيق.

ويُعد "توكلنا" أحد الأدوات التي وفرتها المملكة استجابة منها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وعملاً على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي؛ حيث تهدف خدمات التطبيق إلى المساعدة في عودة الحياة بحذر، من خلال توضيح حالة المستخدم الصحية، ومساهمة الأفراد في الإبلاغ عن المخالفات التي تخرق الإجراءات الاحترازية المحددة.


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