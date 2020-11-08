أسرة "الخبراني" تحتفل بزواج ابنها "هادي"

احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.
احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.
احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.
احتفلت أسرة الخبراني بزواج ابنها رجل الأعمال هادي يحيى مفرح خبراني، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة العارضة، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين، وأقارب الأسرتين وزملاء العريس.