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الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

أمانة المنطقة رفعت 20.028 طنًّا من النفايات بمشاركة 9389 فردًا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1679 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، و9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـكوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية برفع 20.028 طنّا من النفايات، وإزالة 17.276 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 2248 موقعًا، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام 434.100 لتر من المعقمات والمطهرات.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز 940 للبلاغات، 3008 بلاغات خلال السبعة أيام الماضية، تضمنت: (الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق).

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1679 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، و9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـكوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية برفع 20.028 طنّا من النفايات، وإزالة 17.276 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 2248 موقعًا، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام 434.100 لتر من المعقمات والمطهرات.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز 940 للبلاغات، 3008 بلاغات خلال السبعة أيام الماضية، تضمنت: (الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق).

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:05 PM

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

أمانة المنطقة رفعت 20.028 طنًّا من النفايات بمشاركة 9389 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1679 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الماضية، و9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـكوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية برفع 20.028 طنّا من النفايات، وإزالة 17.276 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 2248 موقعًا، بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام 434.100 لتر من المعقمات والمطهرات.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز 940 للبلاغات، 3008 بلاغات خلال السبعة أيام الماضية، تضمنت: (الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق).

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