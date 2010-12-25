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"الأرصاد" تنبه 4 مناطق : سحب رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه 4 مناطق : سحب رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
12:27 AM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
01:52 AM

"الأرصاد" تنبه 4 مناطق : سحب رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبه مركز الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

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