النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني

تَوقُّع أمطار شبه غزيرة على أجزاء من مكة والشمالية والقصيم وغيرها

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من اليوم الخميس إلى السبت بإذن الله، وأمطارًا شبه غزيرة في نطاق محدود على "أجزاء من مكة، والشمالية، والقصيم، والرياض، والصمان، والشرقية، وجنوب المدينة، وشرقي الجوف، وحائل، والكويت، والبحرين، وقطر، وقال: "اكشتوا والبسوا ولبّسوا عيالكم".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مكة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل إن شاء الله، ودول الخليج من معتدلة نهارًا، وليلًا من لطيفة إلى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تُلطّف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية إلى شرقية في جنوبه".

وتابع: "أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، متوقع أن تكون معتدلة نهارًا ومن باردة لباردة جدًّا ليلًا على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمدينة النبوية والشرقية".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من اليوم الخميس إلى السبت بإذن الله، وأمطارًا شبه غزيرة في نطاق محدود على "أجزاء من مكة، والشمالية، والقصيم، والرياض، والصمان، والشرقية، وجنوب المدينة، وشرقي الجوف، وحائل، والكويت، والبحرين، وقطر، وقال: "اكشتوا والبسوا ولبّسوا عيالكم".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مكة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل إن شاء الله، ودول الخليج من معتدلة نهارًا، وليلًا من لطيفة إلى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تُلطّف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية إلى شرقية في جنوبه".

وتابع: "أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، متوقع أن تكون معتدلة نهارًا ومن باردة لباردة جدًّا ليلًا على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمدينة النبوية والشرقية".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:14 AM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:22 AM

"اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني

تَوقُّع أمطار شبه غزيرة على أجزاء من مكة والشمالية والقصيم وغيرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,156

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من اليوم الخميس إلى السبت بإذن الله، وأمطارًا شبه غزيرة في نطاق محدود على "أجزاء من مكة، والشمالية، والقصيم، والرياض، والصمان، والشرقية، وجنوب المدينة، وشرقي الجوف، وحائل، والكويت، والبحرين، وقطر، وقال: "اكشتوا والبسوا ولبّسوا عيالكم".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مكة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل إن شاء الله، ودول الخليج من معتدلة نهارًا، وليلًا من لطيفة إلى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تُلطّف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية إلى شرقية في جنوبه".

وتابع: "أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، متوقع أن تكون معتدلة نهارًا ومن باردة لباردة جدًّا ليلًا على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمدينة النبوية والشرقية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,270
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,479

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة