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تأثير الجائحة على مجلس التعاون.. 78 صفحة تكشف التدابير والسياسات

وفق تقرير مشترك لـ"االمركز الإحصائي الخليجي" و"مجلس الصحة"

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، تقريراً عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويستعرض التقرير، جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهـة تداعيـات جائحة كورونا كوفيد-19 علـى القطاعـات الصحيـة والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئيـة من خلال تكريس مواردهـا وإمكانياتهـا لاتخـاذ أفضل التدابيـر الوقائيـة والعلاجية والتوعويـة الفوريـة والحاسـمة للحـد مـن انتشـار الجائحـة بيـن سـكان دول مجلس التعاون.

ويسلّط التقرير، الذي يتكون من 78 صفحة، الضوء على التدابيــر والسياســات ذات الفاعلية والكفاءة التي اتخذتهــا الــدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 غيـر المسـبوقة، كما يتطرق إلى التدابيـر التحفيزيـة للتعافـي والحـد مـن التأثيـرات الاقتصادية وبعـض الـرؤى الاستشرافية المرتبطـة بالتعافـي الاقتصادي.

ويأتي إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرصـد الدقيـق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمـة معلوماتيـة، بهدف دعـم متخـذي القـرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون، والجمهـور بمعلومـات دقيقــة وحديثــة وذات مصداقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأثير الجائحة على مجلس التعاون.. 78 صفحة تكشف التدابير والسياسات
سبق

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، تقريراً عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويستعرض التقرير، جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهـة تداعيـات جائحة كورونا كوفيد-19 علـى القطاعـات الصحيـة والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئيـة من خلال تكريس مواردهـا وإمكانياتهـا لاتخـاذ أفضل التدابيـر الوقائيـة والعلاجية والتوعويـة الفوريـة والحاسـمة للحـد مـن انتشـار الجائحـة بيـن سـكان دول مجلس التعاون.

ويسلّط التقرير، الذي يتكون من 78 صفحة، الضوء على التدابيــر والسياســات ذات الفاعلية والكفاءة التي اتخذتهــا الــدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 غيـر المسـبوقة، كما يتطرق إلى التدابيـر التحفيزيـة للتعافـي والحـد مـن التأثيـرات الاقتصادية وبعـض الـرؤى الاستشرافية المرتبطـة بالتعافـي الاقتصادي.

ويأتي إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرصـد الدقيـق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمـة معلوماتيـة، بهدف دعـم متخـذي القـرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون، والجمهـور بمعلومـات دقيقــة وحديثــة وذات مصداقية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
02:17 PM

تأثير الجائحة على مجلس التعاون.. 78 صفحة تكشف التدابير والسياسات

وفق تقرير مشترك لـ"االمركز الإحصائي الخليجي" و"مجلس الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، تقريراً عن تأثير جائحة كوفيد-19 على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويستعرض التقرير، جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهـة تداعيـات جائحة كورونا كوفيد-19 علـى القطاعـات الصحيـة والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئيـة من خلال تكريس مواردهـا وإمكانياتهـا لاتخـاذ أفضل التدابيـر الوقائيـة والعلاجية والتوعويـة الفوريـة والحاسـمة للحـد مـن انتشـار الجائحـة بيـن سـكان دول مجلس التعاون.

ويسلّط التقرير، الذي يتكون من 78 صفحة، الضوء على التدابيــر والسياســات ذات الفاعلية والكفاءة التي اتخذتهــا الــدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 غيـر المسـبوقة، كما يتطرق إلى التدابيـر التحفيزيـة للتعافـي والحـد مـن التأثيـرات الاقتصادية وبعـض الـرؤى الاستشرافية المرتبطـة بالتعافـي الاقتصادي.

ويأتي إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرصـد الدقيـق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمـة معلوماتيـة، بهدف دعـم متخـذي القـرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون، والجمهـور بمعلومـات دقيقــة وحديثــة وذات مصداقية.

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