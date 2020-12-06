"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل بن أحمد الجبير
"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-06
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
04:17 PM
"الجبير" يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.