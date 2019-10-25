جدة: مصرع عامل ونجاة آخر بعد سقوطهما بخزان صرف صحي تابع لأحد المطاعم

فِرق الدفاع المدني أخرجتهما وفِرق التحقيق تباشر مهامها في الحادثة

لقي عامل من الجنسية الإثيوبية مصرعه، ونجا آخر من الجنسية المصرية، بعد سقوطهما في خزان صرف صحي تابع لأحد المطاعم بحي الحمدانية.

تفصيلاً باشرت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة بلاغًا، يفيد بسقوط شخصَيْن في خزان صرف صحي تابع لأحد المطاعم. وبعد انتقال فِرق الإنقاذ تم إخراجهما، واتضح أن عاملاً من الجنسية الإثيوبية قد فارق الحياة، وآخر على قيد الحياة من الجنسية المصرية.

وباشرت فِرق التحقيق بالدفاع المدني موقع الحادثة لمعرفة أسبابها، فيما استلمت شرطة السامر ملف القضية.