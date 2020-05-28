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"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

تضرر السياحة العالمية بـ"كورونا" الأكبر منذ خمسينات القرن الماضي

يتوقع انخفاضها بنسبة 70%

ذكر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي لصحيفة هاندلسبات، أن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70 بالمئة هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين "بولوليكاشفيلي"، أن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا، يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجيًا حدودها اعتبارًا من أغسطس (آب).

منظمة السياحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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تضرر السياحة العالمية بـ"كورونا" الأكبر منذ خمسينات القرن الماضي
سبق

ذكر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي لصحيفة هاندلسبات، أن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70 بالمئة هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين "بولوليكاشفيلي"، أن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا، يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجيًا حدودها اعتبارًا من أغسطس (آب).

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:54 PM

تضرر السياحة العالمية بـ"كورونا" الأكبر منذ خمسينات القرن الماضي

يتوقع انخفاضها بنسبة 70%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,005

ذكر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بولوليكاشفيلي لصحيفة هاندلسبات، أن السياحة الدولية بصدد الانخفاض 70 بالمئة هذا العام، ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حسبما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وبين "بولوليكاشفيلي"، أن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا، يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجيًا حدودها اعتبارًا من أغسطس (آب).

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