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60 ألف مستفيد ومستفيدة من "الضمان" يلتحقون بسوق العمل

الوزارة تدعم 3700 مشروع إنتاجي وعمل ريادي لعام 2019

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برامج تمكين مستفيدي ومستفيدات الخدمات الاجتماعية، قد مكّنت أكثرَ من 60 ألفًا من مستفيدي ومستفيدات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، من الالتحاق بسوق العمل، كما دعمت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية، والجمعيات المتخصصة 3.051 عملًا رياديًّا و649 مشروعًا إنتاجيًّا لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن المحفزات التي أُقِرت مؤخرًا ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، قد أسهمت في تمكين المستفيدين القادرين على العمل وتحويلهم إلى أفراد منتجين يستطيعون إعالة أنفسهم وأسرهم؛ حيث دعمتهم الوزارة من خلال إطلاق مبادرات التمكين ضمن أهداف برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى فتح الفرص أمام مستفيدي الضمان الاجتماعي في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني، وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.
يُذكر أن الوزارة قد اختتمت أمس ملتقى "تمكين"، الذي أقيم في مدينتيْ الرياض وجازان للمستفيدين والمستفيدات، من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي خلال الفترة من 17- 19 سبتمبر الجاري؛ حيث رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الملتقى المُقام في الرياض؛ بينما رعى ملتقى تمكين في منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وقدمت من خلالهما عددًا من الفرص الوظيفية وورش العمل وجلسات الإرشاد المهني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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60 ألف مستفيد ومستفيدة من "الضمان" يلتحقون بسوق العمل
سبق

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برامج تمكين مستفيدي ومستفيدات الخدمات الاجتماعية، قد مكّنت أكثرَ من 60 ألفًا من مستفيدي ومستفيدات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، من الالتحاق بسوق العمل، كما دعمت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية، والجمعيات المتخصصة 3.051 عملًا رياديًّا و649 مشروعًا إنتاجيًّا لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن المحفزات التي أُقِرت مؤخرًا ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، قد أسهمت في تمكين المستفيدين القادرين على العمل وتحويلهم إلى أفراد منتجين يستطيعون إعالة أنفسهم وأسرهم؛ حيث دعمتهم الوزارة من خلال إطلاق مبادرات التمكين ضمن أهداف برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى فتح الفرص أمام مستفيدي الضمان الاجتماعي في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني، وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.
يُذكر أن الوزارة قد اختتمت أمس ملتقى "تمكين"، الذي أقيم في مدينتيْ الرياض وجازان للمستفيدين والمستفيدات، من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي خلال الفترة من 17- 19 سبتمبر الجاري؛ حيث رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الملتقى المُقام في الرياض؛ بينما رعى ملتقى تمكين في منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وقدمت من خلالهما عددًا من الفرص الوظيفية وورش العمل وجلسات الإرشاد المهني.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
11:44 AM

60 ألف مستفيد ومستفيدة من "الضمان" يلتحقون بسوق العمل

الوزارة تدعم 3700 مشروع إنتاجي وعمل ريادي لعام 2019

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برامج تمكين مستفيدي ومستفيدات الخدمات الاجتماعية، قد مكّنت أكثرَ من 60 ألفًا من مستفيدي ومستفيدات وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، من الالتحاق بسوق العمل، كما دعمت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية، والجمعيات المتخصصة 3.051 عملًا رياديًّا و649 مشروعًا إنتاجيًّا لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن المحفزات التي أُقِرت مؤخرًا ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، قد أسهمت في تمكين المستفيدين القادرين على العمل وتحويلهم إلى أفراد منتجين يستطيعون إعالة أنفسهم وأسرهم؛ حيث دعمتهم الوزارة من خلال إطلاق مبادرات التمكين ضمن أهداف برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى فتح الفرص أمام مستفيدي الضمان الاجتماعي في مجالات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وتقديم الدعم لهم ببرامج التوجيه والإرشاد المهني، وإيجاد شراكات مع القطاعين الخاص والقطاع غير الربحي.
يُذكر أن الوزارة قد اختتمت أمس ملتقى "تمكين"، الذي أقيم في مدينتيْ الرياض وجازان للمستفيدين والمستفيدات، من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي خلال الفترة من 17- 19 سبتمبر الجاري؛ حيث رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الملتقى المُقام في الرياض؛ بينما رعى ملتقى تمكين في منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وقدمت من خلالهما عددًا من الفرص الوظيفية وورش العمل وجلسات الإرشاد المهني.

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