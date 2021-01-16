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اختتام الملتقى الثقافي الخليجي الثامن للفتيات بجدة

الفعاليات تضمّنت برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية

اختُتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات، الذي استضافته إدارة النشاطات الشبابية بهيئة الرياضة والذي أقيم في محافظة جدة.

واشتمل اللقاء على تقديم برامج وفعاليات ثقافية واجتماعيه وريادية.

وتضمّن زيارة الوفود لمنطقة جدة التاريخية، وإقامة ورش عمل لمواهب شابة في فنون الديكوباج وفنون التجميل والمكياج وإكسسوارات بالخزف والعجين وأعمال الكورشيه، كما تم تنظيم دورة في التصوير الفوتوغرافي وأمسيات شعرية.

وقالت المستشارة صالحة آل علي من الأمانة العامة بدول مجلس التعاون: يرسّخ الملتقى دعائم التعارف وتبادل الثقافات بين دول الخليج والدول المشاركة.

وأضافت: تُعد مثل هذه البرامج دعائم للحمة الخليجية، ونشكر الهيئة العامة للرياضة وإدارة النشاطات الشبابية على هذه المجهودات.

فعاليات الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات إدارة النشاطات الشبابية بهيئة الرياضة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام الملتقى الثقافي الخليجي الثامن للفتيات بجدة
سبق

اختُتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات، الذي استضافته إدارة النشاطات الشبابية بهيئة الرياضة والذي أقيم في محافظة جدة.

واشتمل اللقاء على تقديم برامج وفعاليات ثقافية واجتماعيه وريادية.

وتضمّن زيارة الوفود لمنطقة جدة التاريخية، وإقامة ورش عمل لمواهب شابة في فنون الديكوباج وفنون التجميل والمكياج وإكسسوارات بالخزف والعجين وأعمال الكورشيه، كما تم تنظيم دورة في التصوير الفوتوغرافي وأمسيات شعرية.

وقالت المستشارة صالحة آل علي من الأمانة العامة بدول مجلس التعاون: يرسّخ الملتقى دعائم التعارف وتبادل الثقافات بين دول الخليج والدول المشاركة.

وأضافت: تُعد مثل هذه البرامج دعائم للحمة الخليجية، ونشكر الهيئة العامة للرياضة وإدارة النشاطات الشبابية على هذه المجهودات.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:01 PM

اختتام الملتقى الثقافي الخليجي الثامن للفتيات بجدة

الفعاليات تضمّنت برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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1,688

اختُتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الثقافي الاجتماعي الخليجي الثامن للفتيات، الذي استضافته إدارة النشاطات الشبابية بهيئة الرياضة والذي أقيم في محافظة جدة.

واشتمل اللقاء على تقديم برامج وفعاليات ثقافية واجتماعيه وريادية.

وتضمّن زيارة الوفود لمنطقة جدة التاريخية، وإقامة ورش عمل لمواهب شابة في فنون الديكوباج وفنون التجميل والمكياج وإكسسوارات بالخزف والعجين وأعمال الكورشيه، كما تم تنظيم دورة في التصوير الفوتوغرافي وأمسيات شعرية.

وقالت المستشارة صالحة آل علي من الأمانة العامة بدول مجلس التعاون: يرسّخ الملتقى دعائم التعارف وتبادل الثقافات بين دول الخليج والدول المشاركة.

وأضافت: تُعد مثل هذه البرامج دعائم للحمة الخليجية، ونشكر الهيئة العامة للرياضة وإدارة النشاطات الشبابية على هذه المجهودات.

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