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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

‏اليوم الثالث على الإزالة.. تناغم بين الجهات المعنية بمكة لتطوير منطقة النكاسة

تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا

تابع فريق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الأعمال الميدانية لتطوير منطقة ‫النكاسة‬ وعمل على تنسيق أدوار الجهات المشاركة؛ وهي أمانة العاصمة المقدسة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والهلال الأحمر والفرق التطوعية التابعة له؛ لضمان فعالية التنفيذ.

وتأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي، امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة؛ حيث باشرت فرق تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة أعمالها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة، الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية لتمدد العشوائيات.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، والتي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.

مكة المكرمة النكاسة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏اليوم الثالث على الإزالة.. تناغم بين الجهات المعنية بمكة لتطوير منطقة النكاسة
سبق

تابع فريق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الأعمال الميدانية لتطوير منطقة ‫النكاسة‬ وعمل على تنسيق أدوار الجهات المشاركة؛ وهي أمانة العاصمة المقدسة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والهلال الأحمر والفرق التطوعية التابعة له؛ لضمان فعالية التنفيذ.

وتأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي، امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة؛ حيث باشرت فرق تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة أعمالها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة، الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية لتمدد العشوائيات.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، والتي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
07:05 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:51 AM

‏اليوم الثالث على الإزالة.. تناغم بين الجهات المعنية بمكة لتطوير منطقة النكاسة

تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
4,745

تابع فريق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الأعمال الميدانية لتطوير منطقة ‫النكاسة‬ وعمل على تنسيق أدوار الجهات المشاركة؛ وهي أمانة العاصمة المقدسة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والهلال الأحمر والفرق التطوعية التابعة له؛ لضمان فعالية التنفيذ.

وتأتي هذه المرحلة التي بدأت صباح الثلاثاء الماضي، امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة؛ حيث باشرت فرق تطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة أعمالها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة، الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية لتمدد العشوائيات.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، والتي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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38 مليار ..

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