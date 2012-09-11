النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. "بلدية الشرفية" تضبط منزلًا شعبيًّا يُعِد الوجبات لأحد المطاعم

مُصادرة وإتلاف 70 كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة

ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًّا بحي بني مالك، يقوم بإعداد الطعام والوجبات الخاصة لأحد المطاعم.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية الشرفية، وخلال جولتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية؛ رصدت ضِمن نطاق الفرع عُمال أحد المطاعم، يقومون بنقل الوجبات المُعَدة للبيع؛ حيث تَبَيّن خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث في المطعم، وجودُ علامات الفساد الظاهرة في الدجاج المستخدم.
وأضاف "الزهراني"، أنه تم ضبط ٧٠ كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوات طبخ تَظهر عليها علامات التلف والصدأ.
وأشار إلى أن الفِرَق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات والإتلاف الفوري للكمية المرصودة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. "بلدية الشرفية" تضبط منزلًا شعبيًّا يُعِد الوجبات لأحد المطاعم
سبق

ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًّا بحي بني مالك، يقوم بإعداد الطعام والوجبات الخاصة لأحد المطاعم.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية الشرفية، وخلال جولتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية؛ رصدت ضِمن نطاق الفرع عُمال أحد المطاعم، يقومون بنقل الوجبات المُعَدة للبيع؛ حيث تَبَيّن خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث في المطعم، وجودُ علامات الفساد الظاهرة في الدجاج المستخدم.
وأضاف "الزهراني"، أنه تم ضبط ٧٠ كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوات طبخ تَظهر عليها علامات التلف والصدأ.
وأشار إلى أن الفِرَق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات والإتلاف الفوري للكمية المرصودة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
02:04 PM

جدة.. "بلدية الشرفية" تضبط منزلًا شعبيًّا يُعِد الوجبات لأحد المطاعم

مُصادرة وإتلاف 70 كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
2,381

ضبطت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلًا شعبيًّا بحي بني مالك، يقوم بإعداد الطعام والوجبات الخاصة لأحد المطاعم.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية الشرفية، وخلال جولتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية؛ رصدت ضِمن نطاق الفرع عُمال أحد المطاعم، يقومون بنقل الوجبات المُعَدة للبيع؛ حيث تَبَيّن خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث في المطعم، وجودُ علامات الفساد الظاهرة في الدجاج المستخدم.
وأضاف "الزهراني"، أنه تم ضبط ٧٠ كيلو دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوات طبخ تَظهر عليها علامات التلف والصدأ.
وأشار إلى أن الفِرَق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات والإتلاف الفوري للكمية المرصودة؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,289
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,699
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,596
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,088

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة