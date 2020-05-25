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شاهد .. قافلة الفرح من "إثراء" تجوب شوارع الخبر

لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم

جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. قافلة الفرح من "إثراء" تجوب شوارع الخبر
سبق

جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:26 AM
اخر تعديل
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:53 AM

شاهد .. قافلة الفرح من "إثراء" تجوب شوارع الخبر

لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم

A A A
حامد العلي - الخبر
3
8,290

جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز أخيرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود إجراءات تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء.

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