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"الصحة": تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في العراق: 1680 إصابة جديدة و21 وفاة و1910 شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 564200 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12432, فيما تم تسجيل 1910 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 493567 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58201, منهم 235 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق: 1680 إصابة جديدة و21 وفاة و1910 شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 564200 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12432, فيما تم تسجيل 1910 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 493567 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58201, منهم 235 يرقدون في العناية المركزة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
05:39 PM

كورونا في العراق: 1680 إصابة جديدة و21 وفاة و1910 شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 564200 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12432, فيما تم تسجيل 1910 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 493567 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58201, منهم 235 يرقدون في العناية المركزة.

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