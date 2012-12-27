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عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة

الأمانة: تركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة

نفذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال شهر ديسمبر الجاري ٣٨٦٥ جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق ٣٥٦ منشأة مخالفة، وضبط مخالفات في ١٤٦٠ منشأة طبقت بحقها الإجراءات النظامية وسحب ٥٣٥ عينةً لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة، مشيرا إلى أنه نتج عن هذه الجولات مصادرة ٤٤٦٧ لترًا من الزيوت والسوائل غير الصالحة للاستهلاك إضافة إلى ١١٨٣٩ كجم من الأغذية التالفة.
وتركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة ونظافة العاملين في بعض المنشآت وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والعثور على موادَّ غيرِ صالحةٍ للاستهلاك إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة
سبق

نفذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال شهر ديسمبر الجاري ٣٨٦٥ جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق ٣٥٦ منشأة مخالفة، وضبط مخالفات في ١٤٦٠ منشأة طبقت بحقها الإجراءات النظامية وسحب ٥٣٥ عينةً لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة، مشيرا إلى أنه نتج عن هذه الجولات مصادرة ٤٤٦٧ لترًا من الزيوت والسوائل غير الصالحة للاستهلاك إضافة إلى ١١٨٣٩ كجم من الأغذية التالفة.
وتركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة ونظافة العاملين في بعض المنشآت وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والعثور على موادَّ غيرِ صالحةٍ للاستهلاك إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
02:36 PM

عسير.. ٣٨٦٥ جولةً رقابيةً تغلق ٣٥٦ منشأةً مخالفة

الأمانة: تركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال شهر ديسمبر الجاري ٣٨٦٥ جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق ٣٥٦ منشأة مخالفة، وضبط مخالفات في ١٤٦٠ منشأة طبقت بحقها الإجراءات النظامية وسحب ٥٣٥ عينةً لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة، مشيرا إلى أنه نتج عن هذه الجولات مصادرة ٤٤٦٧ لترًا من الزيوت والسوائل غير الصالحة للاستهلاك إضافة إلى ١١٨٣٩ كجم من الأغذية التالفة.
وتركزت معظم المخالفات الصحية في سوء النظافة العامة ونظافة العاملين في بعض المنشآت وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والعثور على موادَّ غيرِ صالحةٍ للاستهلاك إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.

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