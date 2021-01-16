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"فيسبوك" يتجسّس.. خبير عن "تطمينات واتساب": غير جادّة لهذا السبب

شروط جديدة استدعت غضبًا على نطاق واسع ما دعا الشركة إلى تأجيلها

أكّد خبير التحقيق الأمني الرقمي المهندس فهد الدوسري، أن التطمينات التي أطلقتها واتساب غير حقيقية وغير جادّة، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة لا تشمل دول الاتحاد الأوروبي، وهو سبب يؤكد عدم جدية التتطمينات.

وتفصيلًا، قال "الدوسري" لـ"سبق": إن هناك تناقضات كثيرة في سياسة الاستخدام، وإن التطمينات التي أطلقتها "واتساب" في المرة الأولى غير حقيقية.

وأضاف: "مصدر هذه الثقة أن فيسبوك يتجسّس على رسائل الواتساب منذ زمن، وهناك تجارب على ذلك"، مبينًا أن من المفارقات أن السياسة الجديدة لن تطبق على دول الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك" أعلن أمس الجمعة تأجيل تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين.

وكان "واتساب" قد نبَّه مستخدميه البالغ عددهم مليارَي مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضبٍ بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية، وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيسبوك" يتجسّس.. خبير عن "تطمينات واتساب": غير جادّة لهذا السبب
سبق

أكّد خبير التحقيق الأمني الرقمي المهندس فهد الدوسري، أن التطمينات التي أطلقتها واتساب غير حقيقية وغير جادّة، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة لا تشمل دول الاتحاد الأوروبي، وهو سبب يؤكد عدم جدية التتطمينات.

وتفصيلًا، قال "الدوسري" لـ"سبق": إن هناك تناقضات كثيرة في سياسة الاستخدام، وإن التطمينات التي أطلقتها "واتساب" في المرة الأولى غير حقيقية.

وأضاف: "مصدر هذه الثقة أن فيسبوك يتجسّس على رسائل الواتساب منذ زمن، وهناك تجارب على ذلك"، مبينًا أن من المفارقات أن السياسة الجديدة لن تطبق على دول الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك" أعلن أمس الجمعة تأجيل تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين.

وكان "واتساب" قد نبَّه مستخدميه البالغ عددهم مليارَي مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضبٍ بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية، وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
12:47 PM

"فيسبوك" يتجسّس.. خبير عن "تطمينات واتساب": غير جادّة لهذا السبب

شروط جديدة استدعت غضبًا على نطاق واسع ما دعا الشركة إلى تأجيلها

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زيد الخمشي - الرياض
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أكّد خبير التحقيق الأمني الرقمي المهندس فهد الدوسري، أن التطمينات التي أطلقتها واتساب غير حقيقية وغير جادّة، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة لا تشمل دول الاتحاد الأوروبي، وهو سبب يؤكد عدم جدية التتطمينات.

وتفصيلًا، قال "الدوسري" لـ"سبق": إن هناك تناقضات كثيرة في سياسة الاستخدام، وإن التطمينات التي أطلقتها "واتساب" في المرة الأولى غير حقيقية.

وأضاف: "مصدر هذه الثقة أن فيسبوك يتجسّس على رسائل الواتساب منذ زمن، وهناك تجارب على ذلك"، مبينًا أن من المفارقات أن السياسة الجديدة لن تطبق على دول الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك" أعلن أمس الجمعة تأجيل تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين.

وكان "واتساب" قد نبَّه مستخدميه البالغ عددهم مليارَي مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضبٍ بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية، وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.

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