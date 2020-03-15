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سفارة المملكة في باكستان: إجلاء جميع المواطنين الراغبين في العودة

خلال الأيام الثلاثة الماضية .. والسفير المالكي يشكر الخطوط الجوية السعودية

أجلت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في باكستان الراغبين في العودة إلى المملكة، قامت السفارة بالتواصل معهم للترتيب والتنسيق، وقدّمت جميع وسائل المساعدة لهم بمطار إسلام أباد الدولي لتسهيل إجراءات مغادرتهم.

وقدّم السفير المالكي؛ الشكر للخطوط الجوية السعودية، على تعاونها مع السفارة خلال عملية إجلاء المواطنين.

سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في باكستان: إجلاء جميع المواطنين الراغبين في العودة
سبق

أجلت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في باكستان الراغبين في العودة إلى المملكة، قامت السفارة بالتواصل معهم للترتيب والتنسيق، وقدّمت جميع وسائل المساعدة لهم بمطار إسلام أباد الدولي لتسهيل إجراءات مغادرتهم.

وقدّم السفير المالكي؛ الشكر للخطوط الجوية السعودية، على تعاونها مع السفارة خلال عملية إجلاء المواطنين.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
01:39 PM

سفارة المملكة في باكستان: إجلاء جميع المواطنين الراغبين في العودة

خلال الأيام الثلاثة الماضية .. والسفير المالكي يشكر الخطوط الجوية السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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1,375

أجلت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أنه حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في باكستان الراغبين في العودة إلى المملكة، قامت السفارة بالتواصل معهم للترتيب والتنسيق، وقدّمت جميع وسائل المساعدة لهم بمطار إسلام أباد الدولي لتسهيل إجراءات مغادرتهم.

وقدّم السفير المالكي؛ الشكر للخطوط الجوية السعودية، على تعاونها مع السفارة خلال عملية إجلاء المواطنين.

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