سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد الوفيات 720,228.
الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا
فيما وصل عدد الإصابات لـ44,709,010 وعدد الوفيات 720,228
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد الوفيات 720,228.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا
فيما وصل عدد الإصابات لـ44,709,010 وعدد الوفيات 720,228
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد الوفيات 720,228.