سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏

الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-15 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 11:33 PM

الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا فيما وصل عدد ‏‏‏الإصابات لـ44,709,010 وعدد ‏الوفيات 720,228





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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏