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الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا

فيما وصل عدد ‏‏‏الإصابات لـ44,709,010 وعدد ‏الوفيات 720,228

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
11:33 PM

الولايات المتحدة تسجل 87,870 إصابة و1,393 وفاة بكورونا

فيما وصل عدد ‏‏‏الإصابات لـ44,709,010 وعدد ‏الوفيات 720,228

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 87,870 إصابة ‏جديدة و1,393 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,709,010، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 720,228. ‏

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