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"المطلق": أغلب مُطبِّقي السعودة حاليًا يتلاعبون بما يحصلون عليه

قال: يأخذون من الدولة إعانة ويعطون للموظفين منها القليل

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أغلب عمليات السعودة التي تتم الآن بأنها وهمية، مشيرًا إلى أن فيها تلاعبًا، ولا تجوز.

وقال في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام" في رده على متصلة سألته عن حكم السعودة: "أغلب المطبِّقين للسعودة الموجودة الآن فيها ضحك على الناس؛ يأخذون من الدولة إعانة، ثم يعطون منها هذا الموظف شيئًا، ويأكلون الباقي". وأضاف: "هذا لا يجوز؛ لأن فيه تلاعبًا. وقد تبيّن لنا أنها ليست وظيفة حقيقية، بل فيها تلاعب، وهؤلاء يأخذون إعانات ولا يعطون الموظف منها إلا القليل".

برنامج استديو الجمعة عبدالله المطلق استديو الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": أغلب مُطبِّقي السعودة حاليًا يتلاعبون بما يحصلون عليه
سبق

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أغلب عمليات السعودة التي تتم الآن بأنها وهمية، مشيرًا إلى أن فيها تلاعبًا، ولا تجوز.

وقال في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام" في رده على متصلة سألته عن حكم السعودة: "أغلب المطبِّقين للسعودة الموجودة الآن فيها ضحك على الناس؛ يأخذون من الدولة إعانة، ثم يعطون منها هذا الموظف شيئًا، ويأكلون الباقي". وأضاف: "هذا لا يجوز؛ لأن فيه تلاعبًا. وقد تبيّن لنا أنها ليست وظيفة حقيقية، بل فيها تلاعب، وهؤلاء يأخذون إعانات ولا يعطون الموظف منها إلا القليل".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
10:24 PM

"المطلق": أغلب مُطبِّقي السعودة حاليًا يتلاعبون بما يحصلون عليه

قال: يأخذون من الدولة إعانة ويعطون للموظفين منها القليل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,539

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أغلب عمليات السعودة التي تتم الآن بأنها وهمية، مشيرًا إلى أن فيها تلاعبًا، ولا تجوز.

وقال في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام" في رده على متصلة سألته عن حكم السعودة: "أغلب المطبِّقين للسعودة الموجودة الآن فيها ضحك على الناس؛ يأخذون من الدولة إعانة، ثم يعطون منها هذا الموظف شيئًا، ويأكلون الباقي". وأضاف: "هذا لا يجوز؛ لأن فيه تلاعبًا. وقد تبيّن لنا أنها ليست وظيفة حقيقية، بل فيها تلاعب، وهؤلاء يأخذون إعانات ولا يعطون الموظف منها إلا القليل".

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