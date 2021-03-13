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"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحية الشورى" تلتقي بالممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض

جرى استعراض طرق الحد من انتشار فيروس كورونا

عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع الممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض تينج شينج بينج.

وجرى خلال الاجتماع استعراض طرق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث اطلعت اللجنة على تجربة جمهورية الصين (تايوان)، والخطوات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس ومواجهته.

ونوّه الممثل الاقتصادي لتايبيه في الرياض تينج شينج بينج، بدور المملكة الرائد في التعامل مع الجائحة بمختلف المجالات، وبشتى الوسائل وخاصة في مجالات تفعيل التقنية الرقمية والصحة الإلكترونية.

وقدّم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، نبذةً عن آلية عمل المجلس ودوره ممثلًا في لجانه المتخصصة في التعامل مع هذه الجائحة من خلال أدواره التشريعية والرقابية عبر تقديم التوصيات ودراسة تقارير الأداء للجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن اللجنة الصحية هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، التي تُحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحية الشورى" تلتقي بالممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض
سبق

عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع الممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض تينج شينج بينج.

وجرى خلال الاجتماع استعراض طرق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث اطلعت اللجنة على تجربة جمهورية الصين (تايوان)، والخطوات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس ومواجهته.

ونوّه الممثل الاقتصادي لتايبيه في الرياض تينج شينج بينج، بدور المملكة الرائد في التعامل مع الجائحة بمختلف المجالات، وبشتى الوسائل وخاصة في مجالات تفعيل التقنية الرقمية والصحة الإلكترونية.

وقدّم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، نبذةً عن آلية عمل المجلس ودوره ممثلًا في لجانه المتخصصة في التعامل مع هذه الجائحة من خلال أدواره التشريعية والرقابية عبر تقديم التوصيات ودراسة تقارير الأداء للجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن اللجنة الصحية هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، التي تُحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:59 PM

"صحية الشورى" تلتقي بالممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض

جرى استعراض طرق الحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع الممثل الاقتصادي لتايبيه بالرياض تينج شينج بينج.

وجرى خلال الاجتماع استعراض طرق الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث اطلعت اللجنة على تجربة جمهورية الصين (تايوان)، والخطوات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس ومواجهته.

ونوّه الممثل الاقتصادي لتايبيه في الرياض تينج شينج بينج، بدور المملكة الرائد في التعامل مع الجائحة بمختلف المجالات، وبشتى الوسائل وخاصة في مجالات تفعيل التقنية الرقمية والصحة الإلكترونية.

وقدّم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، نبذةً عن آلية عمل المجلس ودوره ممثلًا في لجانه المتخصصة في التعامل مع هذه الجائحة من خلال أدواره التشريعية والرقابية عبر تقديم التوصيات ودراسة تقارير الأداء للجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن اللجنة الصحية هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، التي تُحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها ووضع التوصيات قبل رفعها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس.

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