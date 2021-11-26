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أمانة الطائف تضع خطة لتعزيز قدراتها وتطوير أعمالها في شتى المجالات

روعي فيها البرامج البديلة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة

وضعت أمانة الطائف خطة للتخطيط والتطوير ضمن جهود توفير الحلول المبتكرة لتحسين وتعزيز إمكانيات وقدرات الأمانة والعاملين لتطوير الأعمال في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية، ووضع الخطط التنفيذية وتنويع مساراتها وفق المعايير والممارسات العالمية التي تؤدي لأفضل النتائج والتعامل مع المستجدات ومرونة التغيير والتقييم للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح مساعد امين محافظة الطائف للتخطيط والتطوير المهندس سمير الشهيب، أنهُ روعي في خطة العمل البرامج البديلة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة، حيث تهتم وكالة التخطيط والتطوير بالإشراف على وضع الخطط الإستراتيجية لأنشطة الأمانة بالتعاون والتنسيق مع المختصين، وإعداد الدراسات لتحديد توجهات أمانة الطائف وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث والجمعيات والمؤسسات غير الربحية من خلال إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي سعياً لإعداد دراسات تنظيمية لتطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات الكفيلة بمرونة الإنجاز، والتسهيل على الموظفين والمراجعين من خلال إدارة تجربة العميل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم التنسيق بين وكالات الأمانة والإدارات الاشرافية والفروع البلدية والأقسام المختلفة بما يضمن التكامل بين الأنشطة كافة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة .

وأوضح "الشهيب" أن هناك جهوداً لرفع مستوى التميز المؤسسي للأمانة والشراكة مع كافة القطاعات لتطوير الآليات والبرامج البلدية والقروية بشكلٍ فعال، حيث سيتم التركيز على تحسين أداء موظفي أمانة الطائف وتقديم الدعم والمشورة للإدارات وللأقسام في قضايا التخطيط والتطوير، وتحديد ملاءمتها للأهداف المرسومة، وسيكون هناك لتقييم أداء الموظفين، وتحديد الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.

يذكر أن التخطيط يعدُ الفعل المنظم الذي يسبق عمليات التنفيذ، وذلك لإحداث النقلة النوعية المستهدفة وتطوير السلوكيات وتوجيهها بما يضمن استخدام القدرات والإمكانات الذهنية والبدنية لإنجاز العمل.

أمانة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الطائف تضع خطة لتعزيز قدراتها وتطوير أعمالها في شتى المجالات
سبق

وضعت أمانة الطائف خطة للتخطيط والتطوير ضمن جهود توفير الحلول المبتكرة لتحسين وتعزيز إمكانيات وقدرات الأمانة والعاملين لتطوير الأعمال في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية، ووضع الخطط التنفيذية وتنويع مساراتها وفق المعايير والممارسات العالمية التي تؤدي لأفضل النتائج والتعامل مع المستجدات ومرونة التغيير والتقييم للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح مساعد امين محافظة الطائف للتخطيط والتطوير المهندس سمير الشهيب، أنهُ روعي في خطة العمل البرامج البديلة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة، حيث تهتم وكالة التخطيط والتطوير بالإشراف على وضع الخطط الإستراتيجية لأنشطة الأمانة بالتعاون والتنسيق مع المختصين، وإعداد الدراسات لتحديد توجهات أمانة الطائف وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث والجمعيات والمؤسسات غير الربحية من خلال إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي سعياً لإعداد دراسات تنظيمية لتطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات الكفيلة بمرونة الإنجاز، والتسهيل على الموظفين والمراجعين من خلال إدارة تجربة العميل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم التنسيق بين وكالات الأمانة والإدارات الاشرافية والفروع البلدية والأقسام المختلفة بما يضمن التكامل بين الأنشطة كافة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة .

وأوضح "الشهيب" أن هناك جهوداً لرفع مستوى التميز المؤسسي للأمانة والشراكة مع كافة القطاعات لتطوير الآليات والبرامج البلدية والقروية بشكلٍ فعال، حيث سيتم التركيز على تحسين أداء موظفي أمانة الطائف وتقديم الدعم والمشورة للإدارات وللأقسام في قضايا التخطيط والتطوير، وتحديد ملاءمتها للأهداف المرسومة، وسيكون هناك لتقييم أداء الموظفين، وتحديد الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.

يذكر أن التخطيط يعدُ الفعل المنظم الذي يسبق عمليات التنفيذ، وذلك لإحداث النقلة النوعية المستهدفة وتطوير السلوكيات وتوجيهها بما يضمن استخدام القدرات والإمكانات الذهنية والبدنية لإنجاز العمل.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
11:00 PM

أمانة الطائف تضع خطة لتعزيز قدراتها وتطوير أعمالها في شتى المجالات

روعي فيها البرامج البديلة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وضعت أمانة الطائف خطة للتخطيط والتطوير ضمن جهود توفير الحلول المبتكرة لتحسين وتعزيز إمكانيات وقدرات الأمانة والعاملين لتطوير الأعمال في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية، ووضع الخطط التنفيذية وتنويع مساراتها وفق المعايير والممارسات العالمية التي تؤدي لأفضل النتائج والتعامل مع المستجدات ومرونة التغيير والتقييم للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح مساعد امين محافظة الطائف للتخطيط والتطوير المهندس سمير الشهيب، أنهُ روعي في خطة العمل البرامج البديلة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة، حيث تهتم وكالة التخطيط والتطوير بالإشراف على وضع الخطط الإستراتيجية لأنشطة الأمانة بالتعاون والتنسيق مع المختصين، وإعداد الدراسات لتحديد توجهات أمانة الطائف وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث والجمعيات والمؤسسات غير الربحية من خلال إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه من أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي سعياً لإعداد دراسات تنظيمية لتطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات الكفيلة بمرونة الإنجاز، والتسهيل على الموظفين والمراجعين من خلال إدارة تجربة العميل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم التنسيق بين وكالات الأمانة والإدارات الاشرافية والفروع البلدية والأقسام المختلفة بما يضمن التكامل بين الأنشطة كافة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة .

وأوضح "الشهيب" أن هناك جهوداً لرفع مستوى التميز المؤسسي للأمانة والشراكة مع كافة القطاعات لتطوير الآليات والبرامج البلدية والقروية بشكلٍ فعال، حيث سيتم التركيز على تحسين أداء موظفي أمانة الطائف وتقديم الدعم والمشورة للإدارات وللأقسام في قضايا التخطيط والتطوير، وتحديد ملاءمتها للأهداف المرسومة، وسيكون هناك لتقييم أداء الموظفين، وتحديد الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.

يذكر أن التخطيط يعدُ الفعل المنظم الذي يسبق عمليات التنفيذ، وذلك لإحداث النقلة النوعية المستهدفة وتطوير السلوكيات وتوجيهها بما يضمن استخدام القدرات والإمكانات الذهنية والبدنية لإنجاز العمل.

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