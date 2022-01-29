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عمره 10 آلاف عام.. فلسطين تُوَقّع اتفاقًا مع "اليونسكو" لتطوير موقع أثري

يحتوي على محتوى أقدم مدينة محصنة في العالم

وقّعت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم (السبت)، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وإيطاليا؛ لتطوير وإدارة موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية؛ تمهيدًا لتسجيله على لائحة التراث العالمي. وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية جزء من الشراكة المتعددة لتنفيذ هذا المشروع، التي تضم وزارة السياحة والآثار واليونسكو وجامعة روما- لاسبينزا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبيّنت أن تل السلطان في مدينة أريحا القديمة، من أهم المواقع الأثرية في فلسطين والعالم؛ كونه يحتوي على آثار أقدم مدينة مُحَصّنة في العالم، تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل أكثر من عشرة آلاف عام.

وأفادت الوزارة بأن المدينة كانت في ذلك الوقت محصنة بسور دفاعي ضخم وبرج دائري وخندق مقطوع في الصخر، وتمثل هذه المنشآت إنجازًا معماريًّا فريدًا.

فلسطين أريحا وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اليونسكو إيطاليا تل السلطان التراث

الرئيسية/ أخبار العالم

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عمره 10 آلاف عام.. فلسطين تُوَقّع اتفاقًا مع "اليونسكو" لتطوير موقع أثري
سبق

وقّعت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم (السبت)، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وإيطاليا؛ لتطوير وإدارة موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية؛ تمهيدًا لتسجيله على لائحة التراث العالمي. وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية جزء من الشراكة المتعددة لتنفيذ هذا المشروع، التي تضم وزارة السياحة والآثار واليونسكو وجامعة روما- لاسبينزا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبيّنت أن تل السلطان في مدينة أريحا القديمة، من أهم المواقع الأثرية في فلسطين والعالم؛ كونه يحتوي على آثار أقدم مدينة مُحَصّنة في العالم، تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل أكثر من عشرة آلاف عام.

وأفادت الوزارة بأن المدينة كانت في ذلك الوقت محصنة بسور دفاعي ضخم وبرج دائري وخندق مقطوع في الصخر، وتمثل هذه المنشآت إنجازًا معماريًّا فريدًا.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
05:26 PM

عمره 10 آلاف عام.. فلسطين تُوَقّع اتفاقًا مع "اليونسكو" لتطوير موقع أثري

يحتوي على محتوى أقدم مدينة محصنة في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم (السبت)، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وإيطاليا؛ لتطوير وإدارة موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا بالضفة الغربية؛ تمهيدًا لتسجيله على لائحة التراث العالمي. وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية جزء من الشراكة المتعددة لتنفيذ هذا المشروع، التي تضم وزارة السياحة والآثار واليونسكو وجامعة روما- لاسبينزا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبيّنت أن تل السلطان في مدينة أريحا القديمة، من أهم المواقع الأثرية في فلسطين والعالم؛ كونه يحتوي على آثار أقدم مدينة مُحَصّنة في العالم، تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل أكثر من عشرة آلاف عام.

وأفادت الوزارة بأن المدينة كانت في ذلك الوقت محصنة بسور دفاعي ضخم وبرج دائري وخندق مقطوع في الصخر، وتمثل هذه المنشآت إنجازًا معماريًّا فريدًا.

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