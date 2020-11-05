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"الصحة": تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 474 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأكثر تضرراً من كورونا في أوروبا.. إغلاق بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

رفعت النظام الصحي إلى أعلى مستوى

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، في مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجدّ.

وفي حيّ سوهو الناشط في لندن، تساءل جو كوران، وهو صاحب شركة، عما سيحدث لشركته؟، وقال: "سندفع ثمن ذلك على مدى سنوات، هذا الإغلاق سيكلّفنا آلاف الجنيهات".

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع قرابة 48 ألف وفاة.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات نظام "إن إتش إس"، وهو النظام الصحي العام في بريطانيا، للانتقال إلى أعلى مستويات الجهوزية للاستعداد للطوارئ اعتباراً من اليوم، وفقاً لـ "فرانس 24".

ولتهدئة المخاوف، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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الأكثر تضرراً من كورونا في أوروبا.. إغلاق بريطانيا يدخل حيز التنفيذ
سبق

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، في مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجدّ.

وفي حيّ سوهو الناشط في لندن، تساءل جو كوران، وهو صاحب شركة، عما سيحدث لشركته؟، وقال: "سندفع ثمن ذلك على مدى سنوات، هذا الإغلاق سيكلّفنا آلاف الجنيهات".

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع قرابة 48 ألف وفاة.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات نظام "إن إتش إس"، وهو النظام الصحي العام في بريطانيا، للانتقال إلى أعلى مستويات الجهوزية للاستعداد للطوارئ اعتباراً من اليوم، وفقاً لـ "فرانس 24".

ولتهدئة المخاوف، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
03:10 PM

الأكثر تضرراً من كورونا في أوروبا.. إغلاق بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

رفعت النظام الصحي إلى أعلى مستوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، في مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجدّ.

وفي حيّ سوهو الناشط في لندن، تساءل جو كوران، وهو صاحب شركة، عما سيحدث لشركته؟، وقال: "سندفع ثمن ذلك على مدى سنوات، هذا الإغلاق سيكلّفنا آلاف الجنيهات".

وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع قرابة 48 ألف وفاة.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات نظام "إن إتش إس"، وهو النظام الصحي العام في بريطانيا، للانتقال إلى أعلى مستويات الجهوزية للاستعداد للطوارئ اعتباراً من اليوم، وفقاً لـ "فرانس 24".

ولتهدئة المخاوف، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل.

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