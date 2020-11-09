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مصادر إثيوبية: مواجهات تيغراي حصدت أرواح المئات

الحكومة تستعين بمليشيات لتعزيز صفوفها

أفادت مصادر في الحكومة الإثيوبية أن الصراع المتصاعد في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا، أودى بحياة مئات الأشخاص، حتى في الوقت الذي سعى فيه رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الاثنين، إلى طمأنة العالم بأن بلاده لا تنزلق إلى حرب أهلية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري في أمهرة من جانب القوات الفيدرالية، أن الاشتباكات مع القوات التيغراية في كيراكير، بالقرب من حدود تيغراي وأمهرة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 من قوات تيغرايان.

من ناحيتهم، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في أمهرة تعمل مع القوات الفيدرالية، أن الجيش الإثيوبي خسر المئات في المعركة الأصلية في دانشا.

على الصعيد نفسه، شاهد مراسلو "رويترز" الذين يسافرون إلى تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة شاحنات مليئة بمليشيات مسلحة وسيارات مزودة برشاشات مثبتة في الخلف، تندفع إلى خط المواجهة لدعم جهود الحكومة الفيدرالية.

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مصادر إثيوبية: مواجهات تيغراي حصدت أرواح المئات
سبق

أفادت مصادر في الحكومة الإثيوبية أن الصراع المتصاعد في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا، أودى بحياة مئات الأشخاص، حتى في الوقت الذي سعى فيه رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الاثنين، إلى طمأنة العالم بأن بلاده لا تنزلق إلى حرب أهلية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري في أمهرة من جانب القوات الفيدرالية، أن الاشتباكات مع القوات التيغراية في كيراكير، بالقرب من حدود تيغراي وأمهرة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 من قوات تيغرايان.

من ناحيتهم، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في أمهرة تعمل مع القوات الفيدرالية، أن الجيش الإثيوبي خسر المئات في المعركة الأصلية في دانشا.

على الصعيد نفسه، شاهد مراسلو "رويترز" الذين يسافرون إلى تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة شاحنات مليئة بمليشيات مسلحة وسيارات مزودة برشاشات مثبتة في الخلف، تندفع إلى خط المواجهة لدعم جهود الحكومة الفيدرالية.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
06:04 PM

مصادر إثيوبية: مواجهات تيغراي حصدت أرواح المئات

الحكومة تستعين بمليشيات لتعزيز صفوفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر في الحكومة الإثيوبية أن الصراع المتصاعد في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا، أودى بحياة مئات الأشخاص، حتى في الوقت الذي سعى فيه رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الاثنين، إلى طمأنة العالم بأن بلاده لا تنزلق إلى حرب أهلية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري في أمهرة من جانب القوات الفيدرالية، أن الاشتباكات مع القوات التيغراية في كيراكير، بالقرب من حدود تيغراي وأمهرة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 من قوات تيغرايان.

من ناحيتهم، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية في أمهرة تعمل مع القوات الفيدرالية، أن الجيش الإثيوبي خسر المئات في المعركة الأصلية في دانشا.

على الصعيد نفسه، شاهد مراسلو "رويترز" الذين يسافرون إلى تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة شاحنات مليئة بمليشيات مسلحة وسيارات مزودة برشاشات مثبتة في الخلف، تندفع إلى خط المواجهة لدعم جهود الحكومة الفيدرالية.

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