الأهلي يستعيد توازنه بعد كبوة الديربي.. ويتغلب على العين برباعية

السومة عاد بهاتريك في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

نجح الأهلي في استعادة توازنه محققاً ثالث انتصاراته هذا الموسم، وهذه المرة من بوابة ضيفه فريق العين الوافد الجديد الذي تجرع الهزيمة الرابعة توالياً بتغلبه عليه (4-3)في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية لحساب منافسات الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثاني بينما بقي رصيد العين من دون أي نقطة بالمركز السادس عشر والأخير.

جاء شوط الأول قمة في الإثارة والتشويق، إذ شهد تسجيل 6 أهداف مناصفة بين الفريقين، بدأها الأهلي عن طريق هدافه عمر السومة من علامة الجزاء عند الدقيقة 18 ولم تكد تمضي دقيقتان حتى عاد ذات اللاعب وسجل ثاني الأهداف للضيوف، وتمكن النجم الجزائري سفير تايدر من تقليص النتيجة للعين عند الدقيقة 25 من علامة الجزاء، لكن عمر السومة عاد مجدداً ليسجل الهدف الثالث لفريقه والهاتريك الأول هذا الموسم بالدوري والشخصي الثامن له مع الأهلي عند الدقيقة 38، ونجح فريق العين من تسجيل هدفين متتالين في غضون دقيقتين عن طريق حسن الحربي بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وأمادو مونتاري في الدقيقة (45+1).

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وسيطرته على مجريات اللعب وأثمر ضغطه عن تسجيل رابع الأهداف عن طريق صامويل أوسو الذي أحرز أول أهدافه مع الأهلي عند الدقيقة 65.