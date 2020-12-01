النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتش عن الباب.. جراحة عاجلة تنقذ أصبع طفل من البتر بأبو عريش

تعامل ناجح مع تهتك وانقطاع جزئي للتروية الدموية والحالة مستقرة

نجح فريق طبي بمستشفى أبو عريش العام، أمس، بقيادة الدكتور الاستشاري في جراحة العظام المنتدب من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض حسين الياسين، وزميله المنتدب الدكتور الاستشاري باشة المستنير، في إجراء عملية جراحية لطفل لديه كسر في أطراف أصبعه الأيمن، بسبب إغلاق باب المنزل عليها بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى تهتك بمنطقة نمو الظفر وانقطاع جزئي للتروية الدموية للطرف.

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي حسين حداد، أن إدارة المستشفى سخّرت كافة إمكانياتها من أجل المريض بمختلف التخصصات الموجودة؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى والإدارة الطبية تعمل على دعم جميع الأقسام وتوفير متطلباتها بصفة مستمرة؛ تجنبًا لأي خلل قد يحدث في تقديم الخدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه العملية التي أجريت، تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم بها الكادر الطبي بالمستشفى.

وأضاف "حداد": "يتميز الأطباء لدينا بكفاءة عالية، ويخضعون لبرامج وتدريبات متخصصة بصفة مستمرة، تساهم في سرعة ودقة التشخيص لإجراء التدخل الطبي المناسب".

وأشار الدكتور الاستشاري حسين الياسين، أنه جرى التعامل مع الطفل كحالة طارئة، وتم إعادة طرف الأصبع والتروية الدموية وترميم التهتك وعودة الإحساس والحركة وإنقاذها من البتر؛ مؤكدًا أن حالة الطفل مستقرة وسيقرر خروجه في اليومين القادمين؛ فيما ثمّن ذوو الطفل الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والأطباء في سبيل خدمة المرضى والمراجعين.

فريق طبي مستشفى أبو عريش العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتش عن الباب.. جراحة عاجلة تنقذ أصبع طفل من البتر بأبو عريش
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى أبو عريش العام، أمس، بقيادة الدكتور الاستشاري في جراحة العظام المنتدب من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض حسين الياسين، وزميله المنتدب الدكتور الاستشاري باشة المستنير، في إجراء عملية جراحية لطفل لديه كسر في أطراف أصبعه الأيمن، بسبب إغلاق باب المنزل عليها بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى تهتك بمنطقة نمو الظفر وانقطاع جزئي للتروية الدموية للطرف.

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي حسين حداد، أن إدارة المستشفى سخّرت كافة إمكانياتها من أجل المريض بمختلف التخصصات الموجودة؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى والإدارة الطبية تعمل على دعم جميع الأقسام وتوفير متطلباتها بصفة مستمرة؛ تجنبًا لأي خلل قد يحدث في تقديم الخدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه العملية التي أجريت، تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم بها الكادر الطبي بالمستشفى.

وأضاف "حداد": "يتميز الأطباء لدينا بكفاءة عالية، ويخضعون لبرامج وتدريبات متخصصة بصفة مستمرة، تساهم في سرعة ودقة التشخيص لإجراء التدخل الطبي المناسب".

وأشار الدكتور الاستشاري حسين الياسين، أنه جرى التعامل مع الطفل كحالة طارئة، وتم إعادة طرف الأصبع والتروية الدموية وترميم التهتك وعودة الإحساس والحركة وإنقاذها من البتر؛ مؤكدًا أن حالة الطفل مستقرة وسيقرر خروجه في اليومين القادمين؛ فيما ثمّن ذوو الطفل الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والأطباء في سبيل خدمة المرضى والمراجعين.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:34 AM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
02:42 PM

فتش عن الباب.. جراحة عاجلة تنقذ أصبع طفل من البتر بأبو عريش

تعامل ناجح مع تهتك وانقطاع جزئي للتروية الدموية والحالة مستقرة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
3,383

نجح فريق طبي بمستشفى أبو عريش العام، أمس، بقيادة الدكتور الاستشاري في جراحة العظام المنتدب من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض حسين الياسين، وزميله المنتدب الدكتور الاستشاري باشة المستنير، في إجراء عملية جراحية لطفل لديه كسر في أطراف أصبعه الأيمن، بسبب إغلاق باب المنزل عليها بشكل مفاجئ؛ مما أدى إلى تهتك بمنطقة نمو الظفر وانقطاع جزئي للتروية الدموية للطرف.

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي حسين حداد، أن إدارة المستشفى سخّرت كافة إمكانياتها من أجل المريض بمختلف التخصصات الموجودة؛ مؤكدًا أن إدارة المستشفى والإدارة الطبية تعمل على دعم جميع الأقسام وتوفير متطلباتها بصفة مستمرة؛ تجنبًا لأي خلل قد يحدث في تقديم الخدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه العملية التي أجريت، تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم بها الكادر الطبي بالمستشفى.

وأضاف "حداد": "يتميز الأطباء لدينا بكفاءة عالية، ويخضعون لبرامج وتدريبات متخصصة بصفة مستمرة، تساهم في سرعة ودقة التشخيص لإجراء التدخل الطبي المناسب".

وأشار الدكتور الاستشاري حسين الياسين، أنه جرى التعامل مع الطفل كحالة طارئة، وتم إعادة طرف الأصبع والتروية الدموية وترميم التهتك وعودة الإحساس والحركة وإنقاذها من البتر؛ مؤكدًا أن حالة الطفل مستقرة وسيقرر خروجه في اليومين القادمين؛ فيما ثمّن ذوو الطفل الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والأطباء في سبيل خدمة المرضى والمراجعين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,007
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة