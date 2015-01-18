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إضراب شامل في السودان احتجاجاً على قتل المتظاهرين الـ7

يستمر لمدة يومين

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، اليوم (الثلاثاء)، بدء إضراب شامل ليومين، وإغلاق عدد من الأحياء، بعد سقوط 7 ضحايا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في مظاهرات أمس.

ودعت لجان المتظاهرين إلى "تتريس الشوارع الرئيسية والفرعية ومنع الحركة لمواصلة التصعيد، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين".

من جهتها، طالبت لجنة أطباء السودان المركزية منتسبيها عبر حسابها في "فيسبوك" بالانسحاب من المستشفيات النظامية والإضراب عن العمل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إضراب شامل في السودان احتجاجاً على قتل المتظاهرين الـ7
سبق

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، اليوم (الثلاثاء)، بدء إضراب شامل ليومين، وإغلاق عدد من الأحياء، بعد سقوط 7 ضحايا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في مظاهرات أمس.

ودعت لجان المتظاهرين إلى "تتريس الشوارع الرئيسية والفرعية ومنع الحركة لمواصلة التصعيد، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين".

من جهتها، طالبت لجنة أطباء السودان المركزية منتسبيها عبر حسابها في "فيسبوك" بالانسحاب من المستشفيات النظامية والإضراب عن العمل.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
04:21 PM

إضراب شامل في السودان احتجاجاً على قتل المتظاهرين الـ7

يستمر لمدة يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تجمع المهنيين السودانيين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، اليوم (الثلاثاء)، بدء إضراب شامل ليومين، وإغلاق عدد من الأحياء، بعد سقوط 7 ضحايا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في مظاهرات أمس.

ودعت لجان المتظاهرين إلى "تتريس الشوارع الرئيسية والفرعية ومنع الحركة لمواصلة التصعيد، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين".

من جهتها، طالبت لجنة أطباء السودان المركزية منتسبيها عبر حسابها في "فيسبوك" بالانسحاب من المستشفيات النظامية والإضراب عن العمل.

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142 مليون ..

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