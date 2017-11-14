أمير الرياض يناقش مع رئيس اتحاد السيارات استعدادات الجولة الرابعة للراليات الصحراوية

"باخشب" قدم عرضًا لرالي دكار - السعودية الذي يقام بالفترة من 5 إلى 17 يناير القادم

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الخميس؛ الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفي التفاصيل: اطلع أمير منطقة الرياض، ونائبه، على الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة رالي الرياض الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، الذي سيقام في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2019 الجاري.

وقدم المشرف العام على الراليات في المملكة عبدالله باخشب، عرضاً مفصلاً عن رالي دكار السعودية، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م؛ حيث سيصل الرالي إلى العاصمة الرياض يوم 10 يناير، ويكون يوم 11 يناير هو يوم راحة للمتسابقين، على أن تكون (القدية) هي المرحلة النهائية للرالي وموقع التتويج والحفل الختامي يوم 17 يناير.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، دعم أمير منطقة الرياض ونائبه للفعاليات الوطنية؛ ومنها أنشطة رياضة السيارات، والتوجيه للقطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة، في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في تاريخها.

حضر الاستقبال أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.