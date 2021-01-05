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اللجنة الأولمبية السعودية تدعو الاتحادات الرياضية لعقد الجمعيات العمومية

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن انتهاء الدورة الأولمبية 2017 - 2020 بعد أن اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة, إقامة الانتخابات للاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية الحالية 2021 - 2024 خلال الفترة القادمة.
ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية للبدء في تشكيل الجمعيات العمومية، وإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحادات الرياضية وفقاً للإجراءات واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة الأولمبية السعودية تدعو الاتحادات الرياضية لعقد الجمعيات العمومية
سبق

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن انتهاء الدورة الأولمبية 2017 - 2020 بعد أن اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة, إقامة الانتخابات للاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية الحالية 2021 - 2024 خلال الفترة القادمة.
ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية للبدء في تشكيل الجمعيات العمومية، وإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحادات الرياضية وفقاً للإجراءات واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
12:28 AM

اللجنة الأولمبية السعودية تدعو الاتحادات الرياضية لعقد الجمعيات العمومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن انتهاء الدورة الأولمبية 2017 - 2020 بعد أن اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة, إقامة الانتخابات للاتحادات الرياضية للدورة الأولمبية الحالية 2021 - 2024 خلال الفترة القادمة.
ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية للبدء في تشكيل الجمعيات العمومية، وإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحادات الرياضية وفقاً للإجراءات واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد.

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