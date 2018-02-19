13 مؤشرًا و4 مجالات.. 12 جامعة سعودية تعبر إلى "تصنيف التايمز العالمي"

أعلنت وزارة التعليم دخول 12 جامعة سعودية ضمن تصنيف للجامعات العالمية لعام 2022م للجامعات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 50 عامًا. وحققت جامعة حائل المرتبة 85 في التصنيف على مستوى جامعات العالم الـ1600 جامعة، والتي دخلت في التصنيف، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية. واعتمد تصنيف "التايمز" للجامعات العالمية على 13 مؤشر أداء تقيس مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 4 مجالات رئيسة؛ وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية. كما يتم تقييم الجامعات على عدة مؤشرات خاصة بها، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة. وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن في سبتمبر 2021 عن دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2022 بزيادة قدرها 50% عن العام الماضي. وفي هذه المناسبة أكد رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن هذا الإنجاز يعد استكمالًا لسلسلة متكاملة من الإنجازات المستحقة، ضمن استراتيجية تمت صياغتها للوصول بجامعة حائل إلى العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو خطوة للجامعة نحو التميز، ومؤشر واضح على المسؤولية التي تتحملها أمام مجتمعها لتخريج أجيال متطلعة إلى مستقبل واعد. وقدّم "الشريف" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تحظى به جامعة حائل من دعم هو جزء من الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما التعليم الجامعي في هذا الوطن الغالي. كما قدّم شكره للأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وللأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، على المتابعة والدعم اللذين تلقاهما الجامعة وقطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة. ووجّه جزيل شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، على ما تجده الجامعات السعودية من دعم واهتمام، كما قدّم رئيس جامعة حائل التهنئة لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

13 مؤشرًا و4 مجالات.. 12 جامعة سعودية تعبر إلى "تصنيف التايمز العالمي" خالد السليمي سبق 2022-02-19 أعلنت وزارة التعليم دخول 12 جامعة سعودية ضمن تصنيف للجامعات العالمية لعام 2022م للجامعات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 50 عامًا.



وحققت جامعة حائل المرتبة 85 في التصنيف على مستوى جامعات العالم الـ1600 جامعة، والتي دخلت في التصنيف، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية.



واعتمد تصنيف "التايمز" للجامعات العالمية على 13 مؤشر أداء تقيس مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 4 مجالات رئيسة؛ وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية.



كما يتم تقييم الجامعات على عدة مؤشرات خاصة بها، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.



وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن في سبتمبر 2021 عن دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2022 بزيادة قدرها 50% عن العام الماضي.



وفي هذه المناسبة أكد رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن هذا الإنجاز يعد استكمالًا لسلسلة متكاملة من الإنجازات المستحقة، ضمن استراتيجية تمت صياغتها للوصول بجامعة حائل إلى العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو خطوة للجامعة نحو التميز، ومؤشر واضح على المسؤولية التي تتحملها أمام مجتمعها لتخريج أجيال متطلعة إلى مستقبل واعد.



وقدّم "الشريف" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تحظى به جامعة حائل من دعم هو جزء من الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما التعليم الجامعي في هذا الوطن الغالي.



كما قدّم شكره للأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وللأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، على المتابعة والدعم اللذين تلقاهما الجامعة وقطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة.



ووجّه جزيل شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، على ما تجده الجامعات السعودية من دعم واهتمام، كما قدّم رئيس جامعة حائل التهنئة لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 01:17 PM

13 مؤشرًا و4 مجالات.. 12 جامعة سعودية تعبر إلى "تصنيف التايمز العالمي" فيما حققت جامعة حائل المرتبة 85 على المستوى الدولى والمرتبة الثانية محلياً





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أعلنت وزارة التعليم دخول 12 جامعة سعودية ضمن تصنيف للجامعات العالمية لعام 2022م للجامعات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 50 عامًا.



وحققت جامعة حائل المرتبة 85 في التصنيف على مستوى جامعات العالم الـ1600 جامعة، والتي دخلت في التصنيف، والمرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية.



واعتمد تصنيف "التايمز" للجامعات العالمية على 13 مؤشر أداء تقيس مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في 4 مجالات رئيسة؛ وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية.



كما يتم تقييم الجامعات على عدة مؤشرات خاصة بها، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.



وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد أعلن في سبتمبر 2021 عن دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2022 بزيادة قدرها 50% عن العام الماضي.



وفي هذه المناسبة أكد رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن هذا الإنجاز يعد استكمالًا لسلسلة متكاملة من الإنجازات المستحقة، ضمن استراتيجية تمت صياغتها للوصول بجامعة حائل إلى العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو خطوة للجامعة نحو التميز، ومؤشر واضح على المسؤولية التي تتحملها أمام مجتمعها لتخريج أجيال متطلعة إلى مستقبل واعد.



وقدّم "الشريف" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تحظى به جامعة حائل من دعم هو جزء من الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما التعليم الجامعي في هذا الوطن الغالي.



كما قدّم شكره للأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وللأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، على المتابعة والدعم اللذين تلقاهما الجامعة وقطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة.



ووجّه جزيل شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، على ما تجده الجامعات السعودية من دعم واهتمام، كما قدّم رئيس جامعة حائل التهنئة لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.