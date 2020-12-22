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"الصحة العالمية".. اجتماع يناقش استراتيجية مواجهة السلالة الجديدة من "كورونا"

أشادت بإجراءات منع السفر لاحتواء انتشار الفيروس حتى دراسته بشكل أفضل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعًا للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ على "تويتر": "الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل. سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة".

وحث كلوغ -وفق "رويترز"- على زيادة الإجراءات الوقائية، دون أن يحدد موعدًا للاجتماع.

وحذّرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس، قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كررت في بيان اليوم الثلاثاء قولها إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح؛ مؤكدة أن البحث مستمر.

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"الصحة العالمية".. اجتماع يناقش استراتيجية مواجهة السلالة الجديدة من "كورونا"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعًا للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ على "تويتر": "الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل. سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة".

وحث كلوغ -وفق "رويترز"- على زيادة الإجراءات الوقائية، دون أن يحدد موعدًا للاجتماع.

وحذّرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس، قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كررت في بيان اليوم الثلاثاء قولها إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح؛ مؤكدة أن البحث مستمر.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
12:54 PM

"الصحة العالمية".. اجتماع يناقش استراتيجية مواجهة السلالة الجديدة من "كورونا"

أشادت بإجراءات منع السفر لاحتواء انتشار الفيروس حتى دراسته بشكل أفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعًا للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ على "تويتر": "الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل. سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة".

وحث كلوغ -وفق "رويترز"- على زيادة الإجراءات الوقائية، دون أن يحدد موعدًا للاجتماع.

وحذّرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس، قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كررت في بيان اليوم الثلاثاء قولها إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح؛ مؤكدة أن البحث مستمر.

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