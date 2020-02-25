شرطة الرياض تُطيح بمواطن ومقيم متلبسين بـ 800 ألف ريال مزيّفة
تورَّطا بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية بحي الملك فيصل- شرقي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهما ما يعادل (800 ألف) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيّفة.
وأشار المقدم "شاكر"؛ إلى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.
شرطة الرياض تُطيح بمواطن ومقيم متلبسين بـ 800 ألف ريال مزيّفة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-25
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية بحي الملك فيصل- شرقي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهما ما يعادل (800 ألف) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيّفة.
وأشار المقدم "شاكر"؛ إلى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:02 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:19 PM
شرطة الرياض تُطيح بمواطن ومقيم متلبسين بـ 800 ألف ريال مزيّفة
تورَّطا بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيّفة داخل شقة سكنية بحي الملك فيصل- شرقي العاصمة الرياض، وضُبط بحوزتهما ما يعادل (800 ألف) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيّفة.
وأشار المقدم "شاكر"؛ إلى توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.