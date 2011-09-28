رسالة من "فيسبوك" إلى "أبل": امنحوا لمستخدمينا حق الاختيار

تسعى لجعل "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على "آيفون"

وجهت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، رسالة قوية إلى شركة "أبل" الأمريكية.

وقالت فيسبوك، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو": إنه على "أبل" أن تمنح لمستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم.

وتسعى فيسبوك لإقناع أبل بالسماح لمستخدمي "آيفون" باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، وجعل تطبيق "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على هواتف "آيفون".

وانتقد مسؤولو فيسبوك شركة "أبل" كثيرًا في الفترة الماضية؛ بسبب إجرائها تغييرات حول قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وعدم جعلها "ماسنجر" تطبيق المراسلة الافتراضي لعدد كبير من مستخدمي "آيفون".

وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن تطبيق ماسنجر: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات المراسلة المختلفة والافتراضية على هواتفهم".

وتابع بقوله: "بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".

ويتيح نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الذكية من جوجل للمستخدمين، اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي.

وقال تشودنوفسكي: "التخمين الرئيسي هو أن الرسائل تزيد من مبيعات الأجهزة".

وأقرت فيسبوك مؤخرًا أن نظام التشغيل iOS 14 القادم من أبل؛ قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد على 50% في أعمال إعلانات شبكة الجمهور.

ورفضت "أبل" أيضًا في وقت سابق، وجود تطبيق "فيسبوك للألعاب"، على متجر التطبيقات؛ حيث كان يمثل تهديدًا مباشرًا لخدمة ألعاب البث المباشر "أبل آركاد".

ووفقًا لمدير العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج، تمكنت الشركة من إطلاق إصدار "آي أو إس" من تطبيق الألعاب الخاص بها، بعد أن "اضطرت لتقديم تنازل لإحضاره إلى متجر التطبيقات".