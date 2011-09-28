النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسالة من "فيسبوك" إلى "أبل": امنحوا لمستخدمينا حق الاختيار

تسعى لجعل "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على "آيفون"

وجهت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، رسالة قوية إلى شركة "أبل" الأمريكية.

وقالت فيسبوك، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو": إنه على "أبل" أن تمنح لمستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم.

وتسعى فيسبوك لإقناع أبل بالسماح لمستخدمي "آيفون" باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، وجعل تطبيق "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على هواتف "آيفون".

وانتقد مسؤولو فيسبوك شركة "أبل" كثيرًا في الفترة الماضية؛ بسبب إجرائها تغييرات حول قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وعدم جعلها "ماسنجر" تطبيق المراسلة الافتراضي لعدد كبير من مستخدمي "آيفون".

وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن تطبيق ماسنجر: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات المراسلة المختلفة والافتراضية على هواتفهم".

وتابع بقوله: "بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".

ويتيح نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الذكية من جوجل للمستخدمين، اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي.

وقال تشودنوفسكي: "التخمين الرئيسي هو أن الرسائل تزيد من مبيعات الأجهزة".

وأقرت فيسبوك مؤخرًا أن نظام التشغيل iOS 14 القادم من أبل؛ قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد على 50% في أعمال إعلانات شبكة الجمهور.

ورفضت "أبل" أيضًا في وقت سابق، وجود تطبيق "فيسبوك للألعاب"، على متجر التطبيقات؛ حيث كان يمثل تهديدًا مباشرًا لخدمة ألعاب البث المباشر "أبل آركاد".

ووفقًا لمدير العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج، تمكنت الشركة من إطلاق إصدار "آي أو إس" من تطبيق الألعاب الخاص بها، بعد أن "اضطرت لتقديم تنازل لإحضاره إلى متجر التطبيقات".

فيسبوك شركة أبل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
رسالة من "فيسبوك" إلى "أبل": امنحوا لمستخدمينا حق الاختيار
سبق

وجهت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، رسالة قوية إلى شركة "أبل" الأمريكية.

وقالت فيسبوك، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو": إنه على "أبل" أن تمنح لمستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم.

وتسعى فيسبوك لإقناع أبل بالسماح لمستخدمي "آيفون" باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، وجعل تطبيق "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على هواتف "آيفون".

وانتقد مسؤولو فيسبوك شركة "أبل" كثيرًا في الفترة الماضية؛ بسبب إجرائها تغييرات حول قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وعدم جعلها "ماسنجر" تطبيق المراسلة الافتراضي لعدد كبير من مستخدمي "آيفون".

وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن تطبيق ماسنجر: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات المراسلة المختلفة والافتراضية على هواتفهم".

وتابع بقوله: "بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".

ويتيح نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الذكية من جوجل للمستخدمين، اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي.

وقال تشودنوفسكي: "التخمين الرئيسي هو أن الرسائل تزيد من مبيعات الأجهزة".

وأقرت فيسبوك مؤخرًا أن نظام التشغيل iOS 14 القادم من أبل؛ قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد على 50% في أعمال إعلانات شبكة الجمهور.

ورفضت "أبل" أيضًا في وقت سابق، وجود تطبيق "فيسبوك للألعاب"، على متجر التطبيقات؛ حيث كان يمثل تهديدًا مباشرًا لخدمة ألعاب البث المباشر "أبل آركاد".

ووفقًا لمدير العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج، تمكنت الشركة من إطلاق إصدار "آي أو إس" من تطبيق الألعاب الخاص بها، بعد أن "اضطرت لتقديم تنازل لإحضاره إلى متجر التطبيقات".

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:11 AM

رسالة من "فيسبوك" إلى "أبل": امنحوا لمستخدمينا حق الاختيار

تسعى لجعل "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على "آيفون"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

وجهت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، رسالة قوية إلى شركة "أبل" الأمريكية.

وقالت فيسبوك، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو": إنه على "أبل" أن تمنح لمستخدميها الحق في اختيار تطبيق المراسلة الخاص بهم.

وتسعى فيسبوك لإقناع أبل بالسماح لمستخدمي "آيفون" باختيار تطبيق المراسلة المفضل لديهم، وجعل تطبيق "ماسنجر" أحد أدوات المراسلة الافتراضية على هواتف "آيفون".

وانتقد مسؤولو فيسبوك شركة "أبل" كثيرًا في الفترة الماضية؛ بسبب إجرائها تغييرات حول قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وعدم جعلها "ماسنجر" تطبيق المراسلة الافتراضي لعدد كبير من مستخدمي "آيفون".

وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن تطبيق ماسنجر: "نشعر أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار تطبيقات المراسلة المختلفة والافتراضية على هواتفهم".

وتابع بقوله: "بشكل عام، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه على أي حال".

ويتيح نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف الذكية من جوجل للمستخدمين، اختيار تطبيق المراسلة الافتراضي.

وقال تشودنوفسكي: "التخمين الرئيسي هو أن الرسائل تزيد من مبيعات الأجهزة".

وأقرت فيسبوك مؤخرًا أن نظام التشغيل iOS 14 القادم من أبل؛ قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد على 50% في أعمال إعلانات شبكة الجمهور.

ورفضت "أبل" أيضًا في وقت سابق، وجود تطبيق "فيسبوك للألعاب"، على متجر التطبيقات؛ حيث كان يمثل تهديدًا مباشرًا لخدمة ألعاب البث المباشر "أبل آركاد".

ووفقًا لمدير العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرج، تمكنت الشركة من إطلاق إصدار "آي أو إس" من تطبيق الألعاب الخاص بها، بعد أن "اضطرت لتقديم تنازل لإحضاره إلى متجر التطبيقات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,416
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,161
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,156
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,894

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة