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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء شؤون مجلس الوزراء بعُمان

هنأه بشهر رمضان المبارك... أعرب الملك عن شكره وتقديره على مشاعره الأخوية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء شؤون مجلس الوزراء بعُمان
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:00 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء شؤون مجلس الوزراء بعُمان

هنأه بشهر رمضان المبارك... أعرب الملك عن شكره وتقديره على مشاعره الأخوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,248

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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