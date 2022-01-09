قادماً من نادي الاتحاد .. ضمك يوقع مع "اليامي"

أعلن نادي ضمك، اليوم الأحد، تعاقده رسمياً مع مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعب عبد الرحمن اليامي لمدة موسم ونصف الموسم.

وجاء الإعلان الرسمي بعد إتمام مراسم التوقيع من قبل صالح أبو نخاع رئيس النادي في حضور عبدالله بن قزعة عضو مجلس الإدارة.





الجدير بالذكر أن ضمك يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة .