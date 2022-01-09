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قادماً من نادي الاتحاد .. ضمك يوقع مع "اليامي"

أعلن نادي ضمك، اليوم الأحد، تعاقده رسمياً مع مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعب عبد الرحمن اليامي لمدة موسم ونصف الموسم.

وجاء الإعلان الرسمي بعد إتمام مراسم التوقيع من قبل صالح أبو نخاع رئيس النادي في حضور عبدالله بن قزعة عضو مجلس الإدارة.


الجدير بالذكر أن ضمك يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادماً من نادي الاتحاد .. ضمك يوقع مع "اليامي"
سبق

أعلن نادي ضمك، اليوم الأحد، تعاقده رسمياً مع مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعب عبد الرحمن اليامي لمدة موسم ونصف الموسم.

وجاء الإعلان الرسمي بعد إتمام مراسم التوقيع من قبل صالح أبو نخاع رئيس النادي في حضور عبدالله بن قزعة عضو مجلس الإدارة.


الجدير بالذكر أن ضمك يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة .

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
10:24 PM

قادماً من نادي الاتحاد .. ضمك يوقع مع "اليامي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي ضمك، اليوم الأحد، تعاقده رسمياً مع مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعب عبد الرحمن اليامي لمدة موسم ونصف الموسم.

وجاء الإعلان الرسمي بعد إتمام مراسم التوقيع من قبل صالح أبو نخاع رئيس النادي في حضور عبدالله بن قزعة عضو مجلس الإدارة.


الجدير بالذكر أن ضمك يأتي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,369
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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