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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

بعد نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، بعد نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": إن "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقًا بتاتًا؛ إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

وأضاف: "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فورًا، تمت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

ووفق "سكاي نيوز"، تأتي إقالة كريبس في الوقت الذي يرفض فيه ترامب الاعتراف بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، كما تأتي في إطار سلسلة من الإقالات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين ينظر إليهم على أنهم غير موالين له بشكل كافٍ.

فقد أقال الرئيس المنتهية ولايته، وزير الدفاع مارك إسبر في 9 نوفمبر الماضي؛ في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاغون.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية
سبق

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، بعد نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": إن "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقًا بتاتًا؛ إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

وأضاف: "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فورًا، تمت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

ووفق "سكاي نيوز"، تأتي إقالة كريبس في الوقت الذي يرفض فيه ترامب الاعتراف بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، كما تأتي في إطار سلسلة من الإقالات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين ينظر إليهم على أنهم غير موالين له بشكل كافٍ.

فقد أقال الرئيس المنتهية ولايته، وزير الدفاع مارك إسبر في 9 نوفمبر الماضي؛ في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاغون.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:35 AM

ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

بعد نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، بعد نفيه المزاعم بحصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": إن "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقًا بتاتًا؛ إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

وأضاف: "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فورًا، تمت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

ووفق "سكاي نيوز"، تأتي إقالة كريبس في الوقت الذي يرفض فيه ترامب الاعتراف بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، كما تأتي في إطار سلسلة من الإقالات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين ينظر إليهم على أنهم غير موالين له بشكل كافٍ.

فقد أقال الرئيس المنتهية ولايته، وزير الدفاع مارك إسبر في 9 نوفمبر الماضي؛ في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاغون.

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