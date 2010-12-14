صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر، فقد تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
شرطة الرياض تطيح بشخص تباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر، فقد تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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شرطة الرياض تطيح بشخص تباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-13
13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
06:46 PM
شرطة الرياض تطيح بشخص تباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها شخص يتباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية مجهولة المصدر، فقد تم تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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