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بالصور .. الجموع تشيع الشاعر "العصيمي" وتودعه بمسقط رأسه بالطائف

بعد أداء الصلاة عليه ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل

شيعت جموع غفيرة من المصلين شاعر المحاورة المعروف مستور العصيمي بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل مسقط رأسه بمحافظة الطائف.

وارى جثمانَ الفقيد ذوو الشاعر وأقاربه، وفي مقدمة الشعراء الذين حضروا للصلاة عليه والدفن الشاعر حبيب العازمي والشاعر مصلح الحارثي والشاعر عبدالله بن عتقان، وعدد من الشعراء والمسؤولين وأعيان المنطقة .

وفُجِعت الساحة الشعرية أمس الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في السعودية ودول الخليج خلال سبعة عقود مضت .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. الجموع تشيع الشاعر "العصيمي" وتودعه بمسقط رأسه بالطائف
سبق

شيعت جموع غفيرة من المصلين شاعر المحاورة المعروف مستور العصيمي بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل مسقط رأسه بمحافظة الطائف.

وارى جثمانَ الفقيد ذوو الشاعر وأقاربه، وفي مقدمة الشعراء الذين حضروا للصلاة عليه والدفن الشاعر حبيب العازمي والشاعر مصلح الحارثي والشاعر عبدالله بن عتقان، وعدد من الشعراء والمسؤولين وأعيان المنطقة .

وفُجِعت الساحة الشعرية أمس الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في السعودية ودول الخليج خلال سبعة عقود مضت .

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
05:30 PM
اخر تعديل
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
06:19 PM

بالصور .. الجموع تشيع الشاعر "العصيمي" وتودعه بمسقط رأسه بالطائف

بعد أداء الصلاة عليه ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل

A A A
هادي العصيمي - الطائف
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3,113

شيعت جموع غفيرة من المصلين شاعر المحاورة المعروف مستور العصيمي بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد السور بوادي بسل مسقط رأسه بمحافظة الطائف.

وارى جثمانَ الفقيد ذوو الشاعر وأقاربه، وفي مقدمة الشعراء الذين حضروا للصلاة عليه والدفن الشاعر حبيب العازمي والشاعر مصلح الحارثي والشاعر عبدالله بن عتقان، وعدد من الشعراء والمسؤولين وأعيان المنطقة .

وفُجِعت الساحة الشعرية أمس الأربعاء، بنبأ وفاة شاعر المحاورة المعروف مستور تركي العصيمي، بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الشاعر العصيمي من عمالقة شعر المحاورة في السعودية ودول الخليج خلال سبعة عقود مضت .

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