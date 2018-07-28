أمانة جدة تغلق 24 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ فرقها 6738 جولة خلال اليومين الماضيين

رصدت أمانة محافظة جدة 25 مخالفة لتعليمات التدابير الوقائية المتعلقة للحد من انتشار فيروس كورونا في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، إضافة إلى إغلاق 24 منشأة تجارية، خلال 6738 جولة قامت بها الأمانة خلال اليومين الماضيين.

وحثت الأمانة مرتادي الأسواق على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر "940" أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات على الأجهزة الذكية.