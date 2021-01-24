عبر مساحة تويتر .. "تعارفوا" يقيم لقاء عن الأيتام مجهولي الأبوين بالمملكة.. غداً

يتناول معاناتهم في الدور الإيوائية وشروط الاحتضان وكيفية التسمية

يستضيف مركز تعارفوا للإرشاد الأسري رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بحري، الذي سيتحدث عبر مساحة تويتر من حساب المركز عن "جهود الجمعية في قضية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة"، وكذلك جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتميزة في هذا الخصوص وذلك يوم الاثنين 21 جمادى الثانية الموافق 24 يناير، عند الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين.

وتتضمن المحاور أبرز أعمال جمعية الوداد، وما هي معاناة الأيتام في الدور الإيوائية، وهل تلغي الوداد منظومة الدور الإيوائية، وأولويات الاحتضان، وشرط الرضاعة وكيف يمكن للأسر العقيمة أن ترضع، وكذلك شروط الاحتضان وكيف تتم التسمية، وخارطة الطريق للمرأة المخطئة.

ووجهت إدارة المركز الدعوة للمشاركة عبر حساب المركز true 2030 والتفاعل مع موضوع الحوار بإشراف الدكتور سعود المصيبيح، وتقديم وحوار وإعداد المستشارة زهرة القحطاني .

يشار إلى أن مساحة مركز تعارفوا تحظى بمتابعة عالية ويشارك بها شخصيات متمكنة في الموضوع المراد طرحه.

رابط المساحة: https://twitter.com/i/spaces/1ypKdEnbgmLGW