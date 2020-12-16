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العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة

قال: استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله"، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1442 / 1443هـ).

وعبّر العثيم عن إشادته بالميزانية المباركة بما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية، والتأكيد على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق بخطى واثقة نحو المزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأشار العثيم إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل، فضلاً عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وأشاد العثيم، بالتوجيهات التي تجعل الميزانية تعطي الأولوية لحماية وصحة المواطنين والمقيمين وصحتهم، و مواصلة الجهود المباركة للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وختم العثيم، تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

شركة عبدالله العثيم القابضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله"، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1442 / 1443هـ).

وعبّر العثيم عن إشادته بالميزانية المباركة بما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية، والتأكيد على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق بخطى واثقة نحو المزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأشار العثيم إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل، فضلاً عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وأشاد العثيم، بالتوجيهات التي تجعل الميزانية تعطي الأولوية لحماية وصحة المواطنين والمقيمين وصحتهم، و مواصلة الجهود المباركة للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وختم العثيم، تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:14 AM

العثيم: الميزانية حملت بشارات مباركة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة

قال: استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد ين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله"، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1442 / 1443هـ).

وعبّر العثيم عن إشادته بالميزانية المباركة بما تضمنته من أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية، والتأكيد على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق بخطى واثقة نحو المزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وأشار العثيم إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل، فضلاً عن الاهتمام برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين.

وأشاد العثيم، بالتوجيهات التي تجعل الميزانية تعطي الأولوية لحماية وصحة المواطنين والمقيمين وصحتهم، و مواصلة الجهود المباركة للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وختم العثيم، تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.

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