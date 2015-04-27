أكدت الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ‬للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1045) حالة مؤكدة وتعافي (983) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9710) حالات، منها (1277) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (414219) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (397587) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(9)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6922) حالة، يرحمهم الله جميعاً كما تم إجراء (64782) فحصًا مخبريًا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

"الصحة" تؤكد على أهمية لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا عبدالله البرقاوي سبق 2021-04-27 أكدت الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ‬للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1045) حالة مؤكدة وتعافي (983) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9710) حالات، منها (1277) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (414219) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (397587) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(9)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6922) حالة، يرحمهم الله جميعاً

كما تم إجراء (64782) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 04:50 PM

"الصحة" تؤكد على أهمية لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا إجمالي عدد الوفيات في المملكة وصل إلى 6922





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أكدت الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ‬للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1045) حالة مؤكدة وتعافي (983) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9710) حالات، منها (1277) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (414219) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (397587) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(9)حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6922) حالة، يرحمهم الله جميعاً

كما تم إجراء (64782) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



