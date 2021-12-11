أخضر الناشئين يتأهل لنهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

بتغلبه على نظيره الإماراتي بثلاثية

تأهل منتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021 التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وتغلب الأخضر على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الدور نصف نهائي البطولة.

وضع المهاجم نواف البشري المنتخب السعودي في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة السادسة بتسجيله أول أهداف المباراة، وأضاف فرحة الشمراني الهدف الثاني للمنتخب السعودي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وعزز الأخضر السعودي تقدمه بالهدف الثالث عند الدقيقة 67 والذي سجل بالخطأ من مدافع منتخب الإمارات سعد محمد بمرماه .

وسيقابل المنتخب السعودي في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين نظيره المنتخب اليمني الذي بدوره فاز على نظيره السوري بنتيجة 2 / 1، حيث ستُقام المباراة النهائية ، الاثنين المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.