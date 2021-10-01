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خسائر في صفوف "الحوثي" جراء غارات ناجحة للجيش اليمني بالجوف

العميد المخلافي: نعمل على استعادة كل ما نهبته الميليشيا من مقدرات اليمنيين

أغار الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، ما أوقع خسائر فادحة في أرواح عناصر الميليشيا اليمنية.

وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي، إن "وحدات الجيش أوقعت عددًا من القتلى والجرحى خلال الإغارة"، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر، وفق موقع "العربية نت".

وأكد أن معنويات الجيش عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر، مشدداً على أن الجيش سيواصل القتال حتى يعيد هذه الميليشيا إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات اليمنيين، وتحرير كل شبر من الأرض.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين الماضي، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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خسائر في صفوف "الحوثي" جراء غارات ناجحة للجيش اليمني بالجوف
سبق

أغار الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، ما أوقع خسائر فادحة في أرواح عناصر الميليشيا اليمنية.

وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي، إن "وحدات الجيش أوقعت عددًا من القتلى والجرحى خلال الإغارة"، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر، وفق موقع "العربية نت".

وأكد أن معنويات الجيش عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر، مشدداً على أن الجيش سيواصل القتال حتى يعيد هذه الميليشيا إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات اليمنيين، وتحرير كل شبر من الأرض.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين الماضي، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
07:36 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:17 PM

خسائر في صفوف "الحوثي" جراء غارات ناجحة للجيش اليمني بالجوف

العميد المخلافي: نعمل على استعادة كل ما نهبته الميليشيا من مقدرات اليمنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغار الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، ما أوقع خسائر فادحة في أرواح عناصر الميليشيا اليمنية.

وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي، إن "وحدات الجيش أوقعت عددًا من القتلى والجرحى خلال الإغارة"، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر، وفق موقع "العربية نت".

وأكد أن معنويات الجيش عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر، مشدداً على أن الجيش سيواصل القتال حتى يعيد هذه الميليشيا إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات اليمنيين، وتحرير كل شبر من الأرض.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، الاثنين الماضي، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

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