النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض

من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للذكور من سِن 13 عامًا وما فوق

باشر موظفو وحدة الذكور بإدارة الأسر الكافلة بالرياض هذا الأسبوع مهام عملهم في مقرهم بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بعد اكتمال تجهيزات الوحدة.

ويتولى موظفو الوحدة مهام متابعة الأيتام الذكور المحتضنين لدى الأسر الكافلة من سن 13 عامًا وما فوق من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الكافلة والاطمئنان على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم وتوفير الدعم لليتيم وللأسرة في جميع النواحي مثل مساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية وتقديم التسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرص العمل المناسبة لقدراتهم، بالإضافة إلى متابعة نقل اليتيم من الأم الحاضنة إلى أخرى عند الحاجة وتأهيل الأسرة واليتيم لذلك.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن هذا التدشين للوحدة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في دعم كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها على حد سواء ومنهم فئة الأيتام، لافتًا إلى أنه يمكن للأسر الراغبة باحتضان يتيم تقديم طلب إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للانضمام لبرنامج الأسر الكافلة وفق شروط وضوابط محددة تضمن لليتيم الحصول على كل حقوقه التي كفلها له الإسلام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض
سبق

باشر موظفو وحدة الذكور بإدارة الأسر الكافلة بالرياض هذا الأسبوع مهام عملهم في مقرهم بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بعد اكتمال تجهيزات الوحدة.

ويتولى موظفو الوحدة مهام متابعة الأيتام الذكور المحتضنين لدى الأسر الكافلة من سن 13 عامًا وما فوق من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الكافلة والاطمئنان على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم وتوفير الدعم لليتيم وللأسرة في جميع النواحي مثل مساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية وتقديم التسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرص العمل المناسبة لقدراتهم، بالإضافة إلى متابعة نقل اليتيم من الأم الحاضنة إلى أخرى عند الحاجة وتأهيل الأسرة واليتيم لذلك.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن هذا التدشين للوحدة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في دعم كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها على حد سواء ومنهم فئة الأيتام، لافتًا إلى أنه يمكن للأسر الراغبة باحتضان يتيم تقديم طلب إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للانضمام لبرنامج الأسر الكافلة وفق شروط وضوابط محددة تضمن لليتيم الحصول على كل حقوقه التي كفلها له الإسلام.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
10:00 PM

تدشين وحدة خاصة لمتابعة الأيتام لدى الأسر الكافلة بالرياض

من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للذكور من سِن 13 عامًا وما فوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
87

باشر موظفو وحدة الذكور بإدارة الأسر الكافلة بالرياض هذا الأسبوع مهام عملهم في مقرهم بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك بعد اكتمال تجهيزات الوحدة.

ويتولى موظفو الوحدة مهام متابعة الأيتام الذكور المحتضنين لدى الأسر الكافلة من سن 13 عامًا وما فوق من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للأسر الكافلة والاطمئنان على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم وتوفير الدعم لليتيم وللأسرة في جميع النواحي مثل مساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية وتقديم التسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرص العمل المناسبة لقدراتهم، بالإضافة إلى متابعة نقل اليتيم من الأم الحاضنة إلى أخرى عند الحاجة وتأهيل الأسرة واليتيم لذلك.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن هذا التدشين للوحدة يأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة في دعم كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها على حد سواء ومنهم فئة الأيتام، لافتًا إلى أنه يمكن للأسر الراغبة باحتضان يتيم تقديم طلب إلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للانضمام لبرنامج الأسر الكافلة وفق شروط وضوابط محددة تضمن لليتيم الحصول على كل حقوقه التي كفلها له الإسلام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,650

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة