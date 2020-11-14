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شرطة المدينة تطيح بـ 5 متهمين ارتكبوا 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين "مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين" تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب ستة جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي (مائة ألف ريال).

وقال "القحطاني": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة المدينة تطيح بـ 5 متهمين ارتكبوا 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين "مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين" تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب ستة جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي (مائة ألف ريال).

وقال "القحطاني": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
04:32 PM

شرطة المدينة تطيح بـ 5 متهمين ارتكبوا 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على خمسة متهمين "مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين" تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني و الرابع، لتورطهم بارتكاب ستة جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة، وبلغت قيمة المسروقات حوالي (مائة ألف ريال).

وقال "القحطاني": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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