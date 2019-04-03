آل خليفة مرحباً بخادم الحرمين: وتُسعد الدار بشرى المقدم السامي

قال عقب إعلان المنامة عن الزيارة: أهلا بمَن تُفرح البحرين طلته

رحّب وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين والمقررة اليوم الأربعاء، وقال مغرّداً عبر حسابه في "تويتر": أهلا بمَن تُفرح البحرين طلته .. وتُسعد الدار بشرى المقدم السامي #أهلا_بخادم_الحرمين.

وكان الديوان الملكي البحريني قد أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيصل إلى المنامة اليوم.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية: يستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه-، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة -حفظه الله ورعاه-، لدى وصوله إلى البلاد، اليوم الأربعاء؛ الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري، في زيارة أخوية لمملكة البحرين.

وأضافت: يجري خادم الحرمين الشريفين، خلالها مباحثات مع أخيه الملك المفدى؛ تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.