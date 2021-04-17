وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.

الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-17 سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 11:15 PM

الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفًا.. والوفيات 3152





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سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.