الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفًا.. والوفيات 3152
سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.
الجزائر
فيروس كورونا الجديد
الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-17
سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:15 PM
الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفًا.. والوفيات 3152
سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.