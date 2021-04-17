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الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفًا.. والوفيات 3152

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:15 PM

الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفًا.. والوفيات 3152

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.

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