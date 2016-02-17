"إغاثي" الملك يدشن مشروع بناء 500 منزل للاجئين الروهينجا ببنغلاديش

العيادات الخارجية للمركز قدمت خدماتها لـ44,932 مستفيدًا خلال يناير الماضي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع الإيواء للاجئين الروهينجا في بنغلاديش للعام 2022م.



ويستهدف المشروع بناء 500 منزل إيوائي في مقاطعة كوكس بازار، يستفيد منها 500 أسرة بواقع 3000 فرد.



ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص المملكة، ممثلةً في المركز، بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا لواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها؛ حيث يعد امتدادًا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.



على جانب آخر قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ44,932 مستفيدًا خلال شهر يناير 2022م.



وراجع عيادة الطوارئ 573 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 17,544 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 916 حالة، وعيادة التغذية 287 مستفيدًا، وعيادة التوليد 59 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 1,420 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ14,974 مستفيدًا، فيما راجع قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وأُجري 9,154 فحصًا مخبريًا.



وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الرعاية الصحية 4,780 مريضًا، وقسم التنويم 8 مستفيدين، وقسم نقل الدم 34 مستفيدًا.